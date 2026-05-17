Juve-Fiorentina diretta Serie A: segui la sfida tra Spalletti e Vanoli LIVE

Fase interlocutoria. La Juve non riesce a rendersi pericolosa, la Fiorentina tiene bene il campo. Nella volata Champions un solo risultato è cambiato: il Napoli è in vantaggio 2-0 a Pisa grazie ai gol di McTominay e Rrahmani. In caso di successo gli azzurri sarebbero certi della qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea per club.

11:50

Fagioli prima di Juve-Fiorentina: "Emozionante tornare qui"

Fagioli ai microfoni di Sky prima di Juve-Fiorentina: "È molto emozionante tornare qui, è la prima volta da avversario. Fa un grosso effetto, uno stadio bellissimo e persone che mi hanno voluto bene. E io ne voglio a loro. Per il momento sono concentrato sulla partita e poi penserò a salutare tutti. Il mister ci tiene, è tutto il mese che ci dice che siamo salvi ma non dobbiamo mollare niente perché dobbiamo mostrare affetto per questa maglia".

11:43

Juve-Fiorentina, tutto pronto per il calcio d'inizio

Tutto pronto per il calcio d'inizio di Juve-Fiorentina.

11:40

Chiellini: "Spero non sia l'ultima partita di Vlahovic allo Stadium"

Chiellini ai microfoni di Dazn prima di Juve-Fiorentina: "La differenza tra le due squadre c’è, ma è sempre il campo che decide. In settimana c’è stata confusione evitabile, ma siamo tutti pronti per affrontare questa partita e vincere. L’importanza di un centravanti come Vlahovic è palese, è un giocatore diverso dagli altri e in Italia ha fatto sempre bene. La speranza concreta è che non sia l’ultima sua partita allo Stadium ma vedremo nelle prossime settimane. Ora dobbiamo pensare ad arrivare nelle prime quattro. Dusan è concentrato e sta lavorando come se avesse altri dieci anni di contratto".

11:29

Chiellini prima di Juve-Fiorentina: "Pochi calcoli da fare, bisogna vincere"

Chiellini ai microfoni di Sky prima di Juve-Fiorentina: "Questa è una partita importante, la giochiamo in casa e andrà fatta nel migliore dei modi. Ci sono pochi calcoli da fare, va vinta. Che ne penso di giocare a mezzogiorno? Tutti preferiscono giocare la sera. Una gara come quella di oggi non va portata in equilibrio fino al 90', altrimenti basta una palla inattiva e rischi di compromettere tutto".

11:23

Paratici prima di Juve-Fiorentina: "Emozionante tornare qui. Milan nel futuro? Ho appena preso casa a Firenze"

Paratici ai microfoni di Sky prima di Juve-Fiorentina: "L'accoglienza non è mai scontata, anzi. Devo ringraziare tutti, l'ho fatto anche in conferenza quando sono andato via da qua. Devo ringraziare la Juventus per tutto quello che ha fatto per me e per la mia famiglia, sono stati 11 anni meravigliosi. È stata una grande parte della mia carriera, ho condiviso questo percorso con professionisti e persone incredibili. Dirigenti, giocatori e tutti coloro che lavorano dietro le quinte, che sono per me ancora dei riferimenti. È la prima volta che torno qui, un po' di emozione c'è, poi credo che il passato non si debba mai rinnegare, ancor di più se è un passato bello. Non rinnego quello al Tottenham e i miei anni alla Sampdoria, sono sempre felice di ricordarli. Anni molto belli ed importantissimi per me. Il Milan nel mio futuro? Ho appena preso casa a Firenze, volete già farmi cambiare casa? Ho vissuto tre mesi al Viola Park chiuso... Se mi aveste visto in questi tre mesi, non mi fareste questa domanda. Sono super concentrato sulla Fiorentina. Sono molto focus, fa piacere ricevere attestati di stima, ma questo non significa voler cambiare. Come sta Kean? Chiaro che Moise sta recuperando condizione, poi logicamente quello che diciamo oggi può essere smentito domani nel calcio. Inutile fare dichiarazioni a riguardo oggi, la Fiorentina vuole costruire qualcosa di solido, duraturo e attrattivo. Poi con quali giocatori lo faremo si vedrà".

11:15

Squadre in campo per il riscaldamento

Juve e Fiorentina in campo per le operzioni di riscaldamento.

11:10

Juve-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Ecco, dunque, il riepilogo delle formazioni ufficiali di Juve-Fiorentina. SFOGLIA LA GALLERY

11:05

Serie A, la classifica prima del mezzogiorno di fuoco Champions

La classifica di Serie A prime delle gare di mezzogiorno. CONSULTA LA CLASSIFICA

11:02

Fiorentina, la formazione ufficiale

La formazione ufficiale della Fiorentina.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Brescianini, Ndour, Solomon; Piccoli. A disposizione: Lezzerini, Crhistensen, Rugani, Mandragora, Gudmundsson, Comuzzo, Harrison, Fazzini, Fortini, Braschi, Balbo, Fabbian. Allenatore: Vanoli.

11:00

Juve, la formazione ufficiale

La formazione ufficiale della Juve.

JUVE (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceição, McKennie, Yildiz; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Zhegrova, Boga, Milik, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, David, Cabal. Allenatore: Spalletti.

10:55

Juve-Fiorentina, le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Juve-Fiorentina.

JUVE (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceição, McKennie, Yildiz; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Holm, Kostic, Miretti, Adzic, K. Thuram, Zhegrova, Openda, Boga, David. Allenatore: Spalletti.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Solomon; Piccoli. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Balbo, Rugani, Comuzzo, Fortini, Gudmundsson, Harrison, Fazzini, Brescianini, Fabbian, Braschi. Allenatore: Vanoli.

10:45

Volata Champions, mezzogiorno di fuoco

Non solo Juve-Fiorentina. Mezzogiorno di fuoco con la volata Champions. IL PROGRAMMA

10:40

Tutte le curiosità prepartita su Juve-Fiorentina

Juve-Fiorentina, tutte le curiosità prepartita. (Fonte: Opta)