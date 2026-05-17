- 34'C. Ndour (ass. : M. Solomon)
Juve-Fiorentina diretta Serie A: segui la sfida tra Spalletti e Vanoli LIVE
Juve-Fiorentina, a voi. All'Allianz Stadium si va in campo per la trentasettesima e penultima giornata di Serie A. I bianconeri vogliono dare continuità al successo esterno ottenuto a Lecce per essere certi almeno di difendere il terzo posto in classifica, ma la speranza, ovviamente, è quella di battere la Viola. Con una serie di risultati favorevoli dagli altri campi potrebbe infatti arrivare addirittura la certezza aritmetica della qualificazione alla prossima edizione di Champions Leauge con una giornata di anticipo. I viola di Vanoli, già salvi, puntano a piazzare il proverbiale sgambetto agli uomini di Spalletti per regalare una soddisfazione ai propri tifosi in prossimità della conclusione di una stagione deludente. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
12:58
Volata Champions, i risultati dei primi tempi
Finiti i primi tempi delle cinque gare che mettono in palio pesantissimi punti Champions. I RISULTATI
12:51
Fine primo tempo, Fiorentina al riposo in vantaggio sulla Juve
Juve sotto di un gol all'intervallo. Fiorentina al riposo in vantaggio all'Allianz Stadium grazie a un gol di Ndour al 34'.
12:48
46' - Harrison pericoloso
Harrison pericoloso, la Juve rischia. Calcio d'angolo per la Fiorentina. Azione nata da una splendida apertura di Fagioli. Il piatto mancino dell'inglese viene deviato oltre la linea di fondo da Di Gregorio.
12:47
45' - Ammonito Bremer: salterà Torino-Juve
Fallo su Piccoli, cartellino giallo per Bremer, che era in diffida: salterà Torino-Juve. Tre minuti di recupero.
12:43
41' - Juve-Fiorentina, De Gea para su Yildiz
Fiammata di Yildiz, ma De Gea è sul pezzo: bella parata del portiere spagnolo. Dal 40', intanto, la Roma è avanti nel derby contro la Lazio: gol di Mancini.
12:41
39' - Pongracic anticipa Vlahovic
Pongracic è ancora una volta attento nella marcatura di De Gea. Perfetto l'anticipo.
12:36
34' - Gol di Ndour, Juve-Fiorentina 0-1
Gol di Ndour. Solomon lavora un gran pallone per Ndour, che controlla in area di rigore e calcia col destro: tiro sporcato sul primo palo da Koopmeiners in maniera fatale per Di Gregorio, non impeccabile e battuto. Fiorentina in vantaggio, Juve incoraggiata da Spalletti.
12:34
32' - Cambio Fiorentina, Parisi esce tra gli applausi
Applausi di incoraggiamento per Parisi da parte di tutto lo stadio: costretto a uscire. Al suo posto dentro Harrison.
12:32
30' - Infortunio per Parisi
Problemi al ginocchio destro per Parisi, costretto a uscire in Barella. Preoccupati i compagni di squadra intorno all'ex Empoli e Avelino.
12:29
27' - Fase interlocutoria, intanto il Napoli è avanti 2-0 a Pisa
Fase interlocutoria. La Juve non riesce a rendersi pericolosa, la Fiorentina tiene bene il campo. Nella volata Champions un solo risultato è cambiato: il Napoli è in vantaggio 2-0 a Pisa grazie ai gol di McTominay e Rrahmani. In caso di successo gli azzurri sarebbero certi della qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea per club.
12:24
22' - Ammonito Pongracic
Pongracic tampona Yildiz: è il primo ammonito della partita.
12:22
20' - Ndour sbaglia, Juve pericolosa
Ndour rischia grosso con un retropassaggio che mette Vlahovic a tu per tu con De Gea: bravo il portiere spagnolo a chiudere lo specchio della porta all'attaccante serbo.
12:20
18' - Juve-Fiorentina, conclusione di Piccoli
Piccoli servito tra le linee, non scatta la trappola del fuorigioco: controllo e tiro, masticato. Palla sul fondo.
12:17
15' - Tiro di Locatelli
Prova a scuotersi la Juve: tiro di Locatelli dal limite dell'area di rigore, blocca De Gea.
12:14
13' - Gosens murato
Vlahovic invoca timidamente un rigore per un contatto spalle alla porta con Pongracic, bravo a indietreggiare facendo mancare l'appoggio all'attaccante serbo. Sul ribaltamento di fronte tiro di Gosens: murato dalla difesa della Juve.
12:13
11' - Attacca la Fiorentina
Attacca la Fiorentina, che cerca con insistente l'intraprendente Parisi.
12:07
5' - Cambiaso chiude su Parisi
Fagioli innesca Parisi, uno contro uno con Cambiaso, che prende posizione, duella fisicamente con l'avversario, e accompagna il pallone fino alla sua uscita oltre la linea di fondo.
12:04
2' - Parisi riceve un pestone da Koopmeiners
Koopmeiners rifila un pestone a Parisi, senza conseguenze.
12:03
1' - Partiti, via a Juve-Fiorentina
Qualche istante di attesa per garantire la contemporaneità del calcio d'inizio su tutti i campi. Partiti: è iniziata Juve-Fiorentina.
12:00
Arbitra Massa della sezione di Imperia
È Davide Massa della sezione di Imperia a dirigere Juve-Fiorentina. Assistenti Filippo Meli e Stefano Alassio, quarto uomo Livio Marinelli. Al Var Daniele Chiffi, Avar Francesco Meraviglia.
11:55
Juve-Fiorentina, squadre pronte all'ingresso in campo
Juve e Fiorentina sono pronte a fare il loro ingresso in campo.
11:50
Fagioli prima di Juve-Fiorentina: "Emozionante tornare qui"
Fagioli ai microfoni di Sky prima di Juve-Fiorentina: "È molto emozionante tornare qui, è la prima volta da avversario. Fa un grosso effetto, uno stadio bellissimo e persone che mi hanno voluto bene. E io ne voglio a loro. Per il momento sono concentrato sulla partita e poi penserò a salutare tutti. Il mister ci tiene, è tutto il mese che ci dice che siamo salvi ma non dobbiamo mollare niente perché dobbiamo mostrare affetto per questa maglia".
11:43
Juve-Fiorentina, tutto pronto per il calcio d'inizio
Tutto pronto per il calcio d'inizio di Juve-Fiorentina.
11:40
Chiellini: "Spero non sia l'ultima partita di Vlahovic allo Stadium"
Chiellini ai microfoni di Dazn prima di Juve-Fiorentina: "La differenza tra le due squadre c’è, ma è sempre il campo che decide. In settimana c’è stata confusione evitabile, ma siamo tutti pronti per affrontare questa partita e vincere. L’importanza di un centravanti come Vlahovic è palese, è un giocatore diverso dagli altri e in Italia ha fatto sempre bene. La speranza concreta è che non sia l’ultima sua partita allo Stadium ma vedremo nelle prossime settimane. Ora dobbiamo pensare ad arrivare nelle prime quattro. Dusan è concentrato e sta lavorando come se avesse altri dieci anni di contratto".
11:29
Chiellini prima di Juve-Fiorentina: "Pochi calcoli da fare, bisogna vincere"
Chiellini ai microfoni di Sky prima di Juve-Fiorentina: "Questa è una partita importante, la giochiamo in casa e andrà fatta nel migliore dei modi. Ci sono pochi calcoli da fare, va vinta. Che ne penso di giocare a mezzogiorno? Tutti preferiscono giocare la sera. Una gara come quella di oggi non va portata in equilibrio fino al 90', altrimenti basta una palla inattiva e rischi di compromettere tutto".
11:23
Paratici prima di Juve-Fiorentina: "Emozionante tornare qui. Milan nel futuro? Ho appena preso casa a Firenze"
Paratici ai microfoni di Sky prima di Juve-Fiorentina: "L'accoglienza non è mai scontata, anzi. Devo ringraziare tutti, l'ho fatto anche in conferenza quando sono andato via da qua. Devo ringraziare la Juventus per tutto quello che ha fatto per me e per la mia famiglia, sono stati 11 anni meravigliosi. È stata una grande parte della mia carriera, ho condiviso questo percorso con professionisti e persone incredibili. Dirigenti, giocatori e tutti coloro che lavorano dietro le quinte, che sono per me ancora dei riferimenti. È la prima volta che torno qui, un po' di emozione c'è, poi credo che il passato non si debba mai rinnegare, ancor di più se è un passato bello. Non rinnego quello al Tottenham e i miei anni alla Sampdoria, sono sempre felice di ricordarli. Anni molto belli ed importantissimi per me. Il Milan nel mio futuro? Ho appena preso casa a Firenze, volete già farmi cambiare casa? Ho vissuto tre mesi al Viola Park chiuso... Se mi aveste visto in questi tre mesi, non mi fareste questa domanda. Sono super concentrato sulla Fiorentina. Sono molto focus, fa piacere ricevere attestati di stima, ma questo non significa voler cambiare. Come sta Kean? Chiaro che Moise sta recuperando condizione, poi logicamente quello che diciamo oggi può essere smentito domani nel calcio. Inutile fare dichiarazioni a riguardo oggi, la Fiorentina vuole costruire qualcosa di solido, duraturo e attrattivo. Poi con quali giocatori lo faremo si vedrà".
11:15
Squadre in campo per il riscaldamento
Juve e Fiorentina in campo per le operzioni di riscaldamento.
11:10
Juve-Fiorentina, le formazioni ufficiali
Ecco, dunque, il riepilogo delle formazioni ufficiali di Juve-Fiorentina. SFOGLIA LA GALLERY
11:05
Serie A, la classifica prima del mezzogiorno di fuoco Champions
La classifica di Serie A prime delle gare di mezzogiorno. CONSULTA LA CLASSIFICA
11:02
Fiorentina, la formazione ufficiale
La formazione ufficiale della Fiorentina.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Brescianini, Ndour, Solomon; Piccoli. A disposizione: Lezzerini, Crhistensen, Rugani, Mandragora, Gudmundsson, Comuzzo, Harrison, Fazzini, Fortini, Braschi, Balbo, Fabbian. Allenatore: Vanoli.
11:00
Juve, la formazione ufficiale
La formazione ufficiale della Juve.
JUVE (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceição, McKennie, Yildiz; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Zhegrova, Boga, Milik, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, David, Cabal. Allenatore: Spalletti.
10:55
Juve-Fiorentina, le probabili formazioni
Le probabili formazioni di Juve-Fiorentina.
JUVE (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceição, McKennie, Yildiz; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Holm, Kostic, Miretti, Adzic, K. Thuram, Zhegrova, Openda, Boga, David. Allenatore: Spalletti.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Solomon; Piccoli. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Balbo, Rugani, Comuzzo, Fortini, Gudmundsson, Harrison, Fazzini, Brescianini, Fabbian, Braschi. Allenatore: Vanoli.
10:45
Volata Champions, mezzogiorno di fuoco
Non solo Juve-Fiorentina. Mezzogiorno di fuoco con la volata Champions. IL PROGRAMMA
10:40
Tutte le curiosità prepartita su Juve-Fiorentina
Juve-Fiorentina, tutte le curiosità prepartita. (Fonte: Opta)
10:35
Dove vedere Juve-Fiorentina in tv
Dove vedere Juve-Fiorentina in diretta tv e live streaming. LEGGI TUTTO
10:30
Juve-Fiorentina, alle 12 il calcio d'inizio
Mezzogiorno di fuoco all'Allianz Stadium: alle 12 il calcio d'inizio di Juve-Fiorentina, valida per la trentasettesima giornata di Serie A.