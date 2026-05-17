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domenica 17 maggio 2026
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Genoa
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    Milan
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      Serie A - 17.05.2026
      Luigi Ferraris

      Arbitro Simone Sozza
      TabellinoCalendarioClassifiche
      Genoa
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      Milan

      Genoa-Milan diretta Serie A: segui la sfida tra De Rossi e Allegri LIVE

      Partita decisiva nella volata Champions per i rossoneri, impegnati al Ferraris contro i rossoblù già salvi: tutti gli aggiornamenti sul match in tempo reale
      10 min
      TagsMilanAllegriChampions
      Aggiorna

      Tra le partite delle ore 12 della volata Champions, il Milan di Allegri sfida il Genoa di De Rossi allo Stadio Ferraris. I rossoneri, in piena crisi interna e di risultati, hanno bisogno di tornare alla vittoria per continuare ad inseguire la qualificazione, mentre dall'altra parte i rossoblù sono già salvi ma vogliono chiudere al meglio la stagione davanti ai loro tifosi. Si parte in contemporanea con le altre squadre impegnate nella lotta Champions: segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

      12:49

      45+1' - Finisce il primo tempo al Ferraris

      Zero gol, zero emozioni: Sozza fischia la fine del primo tempo, Genoa e Milan tornano negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

      12:48

      45' - Solo un minuto di recupero

      Un giro d'orologio a chiudere un primo tempo scarico di emozioni.

      12:43

      40' - Il Milan cresce negli ultimi minuti

      Ultimi cinque minuti del primo tempo al Ferraris con il Milan che accenna una reazione e inizia a spingere. Cross insidioso di Rabiot su cui Nkunku non ci arriva per pochissimo dopo l'intervento decisivo di Marcandalli, Genoa che cerca di resistere fino al fischio di Sozza.

      12:37

      35' - Malinoviskyi pericoloso

      Continua a spingere il Genoa, più propositivo e concreto del Milan in questo primo tempo. Malinovskyi sfonda in area e conclude di poco a lato, altro brivido rossonero.

      12:33

      30' - Gimenez prova una goffa rovesciata

      Tentativo Milan, Gimenez si inventa una rovesciata goffa mancando il pallone e sprecando un buon cross.

      12:28

      26' - Ci prova il Milan

      Punizione lunga di Nkunku che non viene toccata da nessuno e sembra quasi andare in porta. Piccolo brivido per il Genoa, ma è un nulla in una mezz'ora di gioco completamente bloccata e senza emozioni al Ferraris.

      12:21

      21' - Il Genoa continua a spingere, Milan schiacciato

      Non arrivano ancora occasioni pericolose, ma il Genoa è slanciato in avanti, gestendo la manovra e schiacciando il Milan nella sua metà campo. Superati i 20 minuti di gioco al Ferraris, ancora poche emozioni in campo.

      12:15

      14' - Genoa in avanti ma non riesce a sfondare

      Più propositivo il Genoa in questo momento, ma i rossoblù non riescono a sfondare il muro difensivo rossonero. Partita estremamente bloccata fin qui, con pochi spunti da entrambe le formazioni.

      12:09

      7' - Avvio a ritmi lenti

      Pochi spunti e poche emozioni in questo avvio di partita: si parte a ritmo lento al Ferraris.

      12:01

      +++ 1' - Si parte! Inizia Genoa-Milan! +++

      Fischia Sozza: inizia Genoa-Milan! Al via ufficialmente la volata Champions con cinque partite in contemporaneità totale.

      11:58

      Genoa e Milan in campo: manca poco al fischio d'inizio

      Ci siamo, Genoa e Milan fanno il loro ingresso al Ferraris: tra poco si parte!

      11:48

      Lopez: "Con De Rossi stiamo pianificando il futuro"

      "De Rossi è un mister che ha capito subito, si è inserito in una realtà genoana non semplice. Abbiamo raggiunto la salvezza in anticipo e non era semplice. Ha parlato molto. Siamo molto felici della scelta, non ovvia a novembre. Lui è e sarà uno dei grandi allenatori del panorama europeo, saremmo felici di averlo con noi l'anno prossimo e stiamo pianificando insieme il futuro". Così il ds Diego Lopez nel pre-partita ai microfoni di Dazn.

      11:44

      Genoa-Milan, le scelte di De Rossi e Allegri

      Le squadre stanno tornando negli spogliatoi dopo il riscaldamento pre-partita. In attacco per De Rossi c'è l'ex Colombo, Allegri punta su Nkunku-Gimenez.

      11:37

      Allegri nel pre-partita: "Non ci deve essere ansia di vincere"

      "Modric? Ieri ha fatto allenamento con la squadra, non ce lo aspettavamo perché ha avuto un brutto infortunio. Oggi è a disposizione, vedremo se ci sarà la possibilità di farlo giocare. Abbiamo lavorato, normale che ci siano momenti così in stagione. Oggi è una partita importante, cerchiamo di farla per bene, facendo una bella prestazione e cercando di fare risultato. Pressione? La pressione c’è tutta, normale ci sia quando giochi per degli obiettivi. Non ci deve essere ansia e fretta di vincere, ultimamente sopratutto nei primi tempi abbiamo subito gol facili". Così Allegri nel pre-partita ai microfoni di Dazn.

      11:33

      Il Milan deve riscattare due sconfitte consecutive

      La Champions sembrava ormai fatta per i rossoneri, ma poi le due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Atalanta hanno complicato non poco la volata: serve tornare a fare punti per raggiungere l'obiettivo.

      11:29

      Al Ferraris c'è anche Cardinale: incontro con la squadra negli spogliatoi

      Dopo le parole degli scorsi giorni, il caos interno e le voci sul futuro, c'è anche Gerry Cardinale al Ferraris. Il patron rossonero sarà in tribuna ed ha incontrato la squadra negli spogliatoi prima del riscaldamento pre-partita.

      11:20

      Genoa-Milan: curiosità e statistiche

      Manca poco al fischio d'inizio. Ecco curiositànumeri statistiche della sfida.

      10:58

      +++ Le formazioni ufficiali di De Rossi e Allegri +++

      GENOA (4-3-2-1): Bijlow; Ellertsson, Marcandalli, Otoa, Vásquez; Malinovskyi, Amorim, Frendrup; Baldanzi, Vitinha; Colombo. 

      MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Giménez.

      10:50

      Genoa-Milan, sfida decisiva per la lotta Champions dei rossoneri

      Al Ferraris i rossoneri di Allegri si giocano la qualificazione in Champions: dopo due sconfitte consecutive serve tornare a fare punti per raggiungere l'obiettivo. Aggiornamenti, notizie e cronaca in tempo reale.

      Stadio Luigi Ferraris - Genova

       

      © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

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      Genoa-Milan

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