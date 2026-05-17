Genoa-Milan diretta Serie A: segui la sfida tra De Rossi e Allegri LIVE
Tra le partite delle ore 12 della volata Champions, il Milan di Allegri sfida il Genoa di De Rossi allo Stadio Ferraris. I rossoneri, in piena crisi interna e di risultati, hanno bisogno di tornare alla vittoria per continuare ad inseguire la qualificazione, mentre dall'altra parte i rossoblù sono già salvi ma vogliono chiudere al meglio la stagione davanti ai loro tifosi. Si parte in contemporanea con le altre squadre impegnate nella lotta Champions: segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
12:49
45+1' - Finisce il primo tempo al Ferraris
Zero gol, zero emozioni: Sozza fischia la fine del primo tempo, Genoa e Milan tornano negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.
12:48
45' - Solo un minuto di recupero
Un giro d'orologio a chiudere un primo tempo scarico di emozioni.
12:43
40' - Il Milan cresce negli ultimi minuti
Ultimi cinque minuti del primo tempo al Ferraris con il Milan che accenna una reazione e inizia a spingere. Cross insidioso di Rabiot su cui Nkunku non ci arriva per pochissimo dopo l'intervento decisivo di Marcandalli, Genoa che cerca di resistere fino al fischio di Sozza.
12:37
35' - Malinoviskyi pericoloso
Continua a spingere il Genoa, più propositivo e concreto del Milan in questo primo tempo. Malinovskyi sfonda in area e conclude di poco a lato, altro brivido rossonero.
12:33
30' - Gimenez prova una goffa rovesciata
Tentativo Milan, Gimenez si inventa una rovesciata goffa mancando il pallone e sprecando un buon cross.
12:28
26' - Ci prova il Milan
Punizione lunga di Nkunku che non viene toccata da nessuno e sembra quasi andare in porta. Piccolo brivido per il Genoa, ma è un nulla in una mezz'ora di gioco completamente bloccata e senza emozioni al Ferraris.
12:21
21' - Il Genoa continua a spingere, Milan schiacciato
Non arrivano ancora occasioni pericolose, ma il Genoa è slanciato in avanti, gestendo la manovra e schiacciando il Milan nella sua metà campo. Superati i 20 minuti di gioco al Ferraris, ancora poche emozioni in campo.
12:15
14' - Genoa in avanti ma non riesce a sfondare
Più propositivo il Genoa in questo momento, ma i rossoblù non riescono a sfondare il muro difensivo rossonero. Partita estremamente bloccata fin qui, con pochi spunti da entrambe le formazioni.
12:09
7' - Avvio a ritmi lenti
Pochi spunti e poche emozioni in questo avvio di partita: si parte a ritmo lento al Ferraris.
12:01
+++ 1' - Si parte! Inizia Genoa-Milan! +++
Fischia Sozza: inizia Genoa-Milan! Al via ufficialmente la volata Champions con cinque partite in contemporaneità totale.
11:58
Genoa e Milan in campo: manca poco al fischio d'inizio
Ci siamo, Genoa e Milan fanno il loro ingresso al Ferraris: tra poco si parte!
11:48
Lopez: "Con De Rossi stiamo pianificando il futuro"
"De Rossi è un mister che ha capito subito, si è inserito in una realtà genoana non semplice. Abbiamo raggiunto la salvezza in anticipo e non era semplice. Ha parlato molto. Siamo molto felici della scelta, non ovvia a novembre. Lui è e sarà uno dei grandi allenatori del panorama europeo, saremmo felici di averlo con noi l'anno prossimo e stiamo pianificando insieme il futuro". Così il ds Diego Lopez nel pre-partita ai microfoni di Dazn.
11:44
Genoa-Milan, le scelte di De Rossi e Allegri
Le squadre stanno tornando negli spogliatoi dopo il riscaldamento pre-partita. In attacco per De Rossi c'è l'ex Colombo, Allegri punta su Nkunku-Gimenez.
11:37
Allegri nel pre-partita: "Non ci deve essere ansia di vincere"
"Modric? Ieri ha fatto allenamento con la squadra, non ce lo aspettavamo perché ha avuto un brutto infortunio. Oggi è a disposizione, vedremo se ci sarà la possibilità di farlo giocare. Abbiamo lavorato, normale che ci siano momenti così in stagione. Oggi è una partita importante, cerchiamo di farla per bene, facendo una bella prestazione e cercando di fare risultato. Pressione? La pressione c’è tutta, normale ci sia quando giochi per degli obiettivi. Non ci deve essere ansia e fretta di vincere, ultimamente sopratutto nei primi tempi abbiamo subito gol facili". Così Allegri nel pre-partita ai microfoni di Dazn.
11:33
Il Milan deve riscattare due sconfitte consecutive
La Champions sembrava ormai fatta per i rossoneri, ma poi le due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Atalanta hanno complicato non poco la volata: serve tornare a fare punti per raggiungere l'obiettivo.
11:29
Al Ferraris c'è anche Cardinale: incontro con la squadra negli spogliatoi
Dopo le parole degli scorsi giorni, il caos interno e le voci sul futuro, c'è anche Gerry Cardinale al Ferraris. Il patron rossonero sarà in tribuna ed ha incontrato la squadra negli spogliatoi prima del riscaldamento pre-partita.
11:20
Genoa-Milan: curiosità e statistiche
Manca poco al fischio d'inizio. Ecco curiosità, numeri e statistiche della sfida.
10:58
+++ Le formazioni ufficiali di De Rossi e Allegri +++
GENOA (4-3-2-1): Bijlow; Ellertsson, Marcandalli, Otoa, Vásquez; Malinovskyi, Amorim, Frendrup; Baldanzi, Vitinha; Colombo.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Giménez.
10:50
Genoa-Milan, sfida decisiva per la lotta Champions dei rossoneri
Al Ferraris i rossoneri di Allegri si giocano la qualificazione in Champions: dopo due sconfitte consecutive serve tornare a fare punti per raggiungere l'obiettivo. Aggiornamenti, notizie e cronaca in tempo reale.
Stadio Luigi Ferraris - Genova