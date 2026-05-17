Genoa-Milan diretta Serie A: segui la sfida tra De Rossi e Allegri LIVE

Tra le partite delle ore 12 della volata Champions , il Milan di Allegri sfida il Genoa di De Rossi allo Stadio Ferraris. I rossoneri, in piena crisi interna e di risultati, hanno bisogno di tornare alla vittoria per continuare ad inseguire la qualificazione, mentre dall'altra parte i rossoblù sono già salvi ma vogliono chiudere al meglio la stagione davanti ai loro tifosi. Si parte in contemporanea con le altre squadre impegnate nella lotta Champions: segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

Punizione lunga di Nkunku che non viene toccata da nessuno e sembra quasi andare in porta. Piccolo brivido per il Genoa, ma è un nulla in una mezz'ora di gioco completamente bloccata e senza emozioni al Ferraris.

11:58

Genoa e Milan in campo: manca poco al fischio d'inizio

Ci siamo, Genoa e Milan fanno il loro ingresso al Ferraris: tra poco si parte!

11:48

Lopez: "Con De Rossi stiamo pianificando il futuro"

"De Rossi è un mister che ha capito subito, si è inserito in una realtà genoana non semplice. Abbiamo raggiunto la salvezza in anticipo e non era semplice. Ha parlato molto. Siamo molto felici della scelta, non ovvia a novembre. Lui è e sarà uno dei grandi allenatori del panorama europeo, saremmo felici di averlo con noi l'anno prossimo e stiamo pianificando insieme il futuro". Così il ds Diego Lopez nel pre-partita ai microfoni di Dazn.

11:44

Genoa-Milan, le scelte di De Rossi e Allegri

Le squadre stanno tornando negli spogliatoi dopo il riscaldamento pre-partita. In attacco per De Rossi c'è l'ex Colombo, Allegri punta su Nkunku-Gimenez.

11:37

Allegri nel pre-partita: "Non ci deve essere ansia di vincere"

"Modric? Ieri ha fatto allenamento con la squadra, non ce lo aspettavamo perché ha avuto un brutto infortunio. Oggi è a disposizione, vedremo se ci sarà la possibilità di farlo giocare. Abbiamo lavorato, normale che ci siano momenti così in stagione. Oggi è una partita importante, cerchiamo di farla per bene, facendo una bella prestazione e cercando di fare risultato. Pressione? La pressione c’è tutta, normale ci sia quando giochi per degli obiettivi. Non ci deve essere ansia e fretta di vincere, ultimamente sopratutto nei primi tempi abbiamo subito gol facili". Così Allegri nel pre-partita ai microfoni di Dazn.

11:33

Il Milan deve riscattare due sconfitte consecutive

La Champions sembrava ormai fatta per i rossoneri, ma poi le due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Atalanta hanno complicato non poco la volata: serve tornare a fare punti per raggiungere l'obiettivo.

11:29

Al Ferraris c'è anche Cardinale: incontro con la squadra negli spogliatoi

Dopo le parole degli scorsi giorni, il caos interno e le voci sul futuro, c'è anche Gerry Cardinale al Ferraris. Il patron rossonero sarà in tribuna ed ha incontrato la squadra negli spogliatoi prima del riscaldamento pre-partita.

11:20

Genoa-Milan: curiosità e statistiche

Manca poco al fischio d'inizio. Ecco curiosità, numeri e statistiche della sfida.