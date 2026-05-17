Corsa Champions, la sconfitta della Juve cambia tutto: ecco le combinazioni possibili a una giornata alla fine

Corsa Champions, cosa cambia dopo i risultati di oggi

La vittoria di Pisa consegna al Napoli di Antonio Conte il pass per la prossima Champions League con un turno d'anticipo. Quota 73 per i partenopei, mentre vantano ora 70 punti all'attivo Milan e Roma, uscite vittoriose dai rispettivi confronti contro Genoa e Lazio. Juve ko in casa con la Fiorentina e attualmente fuori dal discorso Champions. Non solo, al momento i bianconeri sarebbero anche alle spalle del Como, per effetto degli scontri diretti con la formazione di Fabregas, essendo appaiati a quota 68. La squadra di Massimiliano Allegri continua ad essere artefice del proprio destino: con un successo all'ultima giornata contro il Cagliari, infatti, i rossoneri sarebbero certi di un piazzamento Champions. L'undici allenato da Gasperini, dal canto suo, deve vincere a Verona per non restare a guardare i risultati di Como e Juventus, impegnate rispettivamente contro Cremonese e Torino il prossimo weekend. Le combinazioni per la Juve? Vincere il derby della Mole e sperare. In cosa? O in un arrivo a tre, con un eventuale pareggio di Milan e Roma, o in un arrivo a due con una tra Milan e Roma. Con entrambe, sarebbe avanti la Juve. Qualora le quattro contendenti arrivassero appaiate a quota 71, in Champions andrebbero Milan e Como, con Juve quinta e Roma sesta. Bene negli scontri diretti Nico Paz e compagni, che sarebbero avanti in caso di arrivo a tre con Milan e Juve, ma anche con Juve e Roma. Se non ci fosse la Juve di mezzo, invece, il Como sarebbe dietro a Milan e Roma a pari punti.