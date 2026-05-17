Corsa Champions, la sconfitta della Juve cambia tutto: ecco le combinazioni possibili a una giornata alla fine
A 90 minuti dal termine del campionato, continua ad essere un rebus la corsa Champions. Napoli qualificato aritmeticamente alla prossima edizione della massima competizione continentale, grazie al successo di Pisa, mentre ci sarà da aspettare l'ultima giornata della Serie A 2025/26 per assegnare ufficialmente il terzo e il quarto posto in classifica. Coinvolte Roma, Milan, Como e Juventus, con rossoneri e giallorossi attualmente in zona Champions.
Corsa Champions, cosa cambia dopo i risultati di oggi
La vittoria di Pisa consegna al Napoli di Antonio Conte il pass per la prossima Champions League con un turno d'anticipo. Quota 73 per i partenopei, mentre vantano ora 70 punti all'attivo Milan e Roma, uscite vittoriose dai rispettivi confronti contro Genoa e Lazio. Juve ko in casa con la Fiorentina e attualmente fuori dal discorso Champions. Non solo, al momento i bianconeri sarebbero anche alle spalle del Como, per effetto degli scontri diretti con la formazione di Fabregas, essendo appaiati a quota 68. La squadra di Massimiliano Allegri continua ad essere artefice del proprio destino: con un successo all'ultima giornata contro il Cagliari, infatti, i rossoneri sarebbero certi di un piazzamento Champions. L'undici allenato da Gasperini, dal canto suo, deve vincere a Verona per non restare a guardare i risultati di Como e Juventus, impegnate rispettivamente contro Cremonese e Torino il prossimo weekend. Le combinazioni per la Juve? Vincere il derby della Mole e sperare. In cosa? O in un arrivo a tre, con un eventuale pareggio di Milan e Roma, o in un arrivo a due con una tra Milan e Roma. Con entrambe, sarebbe avanti la Juve. Qualora le quattro contendenti arrivassero appaiate a quota 71, in Champions andrebbero Milan e Como, con Juve quinta e Roma sesta. Bene negli scontri diretti Nico Paz e compagni, che sarebbero avanti in caso di arrivo a tre con Milan e Juve, ma anche con Juve e Roma. Se non ci fosse la Juve di mezzo, invece, il Como sarebbe dietro a Milan e Roma a pari punti.