Spalletti e Gudmundsson, nervi tesi a fine partita: stretta di mano con Vanoli e poi...

Nervi tesissimi dopo Juventus-Fiorentina . Una disfatta pesante per i bianconeri che perdono allo Stadium per 2-0 contro i viola in una sfida fondamentale per conquistare la Champions League. Ora la squadra di Spalletti si ritrova dal terzo al sesto posto, a -2 da Roma e Milan che hanno ipotecato un posto alla prossima UCL. Una Juve che, dopo il gol di Ndour, ha avuto una reazione più nervosa che lucida. Si è vista annullare due gol, uno di McKennie e uno di Vlahovic, e non è riuscita a ribaltare la partita che rischia di condannarla all'Europa League. Post partita particolarmente nervoso per Luciano Spalletti .

Spalletti-Gudmundsson, la discussione dopo Juve-Fiorentina

Le telecamere, dopo il triplice fischio, hanno pescato Spalletti mentre era in mezzo al campo con Vanoli e Gudmundsson. L'allenatore di Certaldo prima saluta il tecnico avversario stringendogli la mano senza guardarlo in faccia. Poi gli si para davanti Albert Gudmundsson parlandogli, senza però riuscire a capire quale fosse l'argomento della conversazione. L'islandese mette una mano sulla spalla destra di Spalletti, che lo squadra immediatamente con gli occhi intimandogli di togliere la mano dalla sua spalla. Gudmunsson viene ripreso anche dallo stesso Vanoli che lo porta via.

"Ha fatto una cosa anti sportiva. Ha sbagliato persona"

Spalletti ha commentato l'episodio con Gudmundsson anche nella conferenza stampa post partita: "Lui ha preso da una palla fuori e l’ha ributtata in campo per interrompere il gioco in maniera anti-sportiva. Poi mi è venuto a salutare e gli ho detto che non mi doveva toccare. Ha fatto una cosa anti-sportiva e non l’ho voluto salutare. Ha sbagliato persona".