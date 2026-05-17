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domenica 17 maggio 2026
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Roma
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  • 40'G. Mancini (ass. : N. Pisilli)
Lazio
Lazio
    1 - 0
    Fine 1° tempo
    Serie A - 17.05.2026
    Stadio Olimpico

    Arbitro Fabio Maresca
    TabellinoCalendarioClassifiche
    Roma
    1 - 0
    Fine 1° tempo
    Lazio

    Roma-Lazio diretta Serie A: segui il derby tra Gasperini e Sarri LIVE

    Dopo la bufera per l'orario, tra slittamenti e polemiche, finalmente alle ore 12 si gioca: tutti gli aggiornamenti sulla stracittadina della Capitale in tempo reale
    Chiara Zucchelli
    15 min
    TagsRomaLazioderby
    Aggiorna

    La Lazio per l'onore. E perché, come dice Gian Piero Gasperini, "rovinare la frittata" alla Roma è sempre uno stimolo da derby. Logico. Normale. La Roma per la Champions. Vincere, aspettando un regalo dalle altre, per sperare e crederci. Ore 12: all'Olimpico, dopo infinite polemiche, si gioca il derby della Capitale. Roma-Lazio: 50mila giallorossi, tutto lo stadio colorato da un'imponente coreografia. Mille laziali, la Nord vuota: "Dignita e rispetto - si legge - valgono più di un derby". Di seguito, dal prepartita al fischio finale, tutta la cronaca in diretta.

    12:52

    +++ Roma-Lazio 1-0 a fine primo tempo +++

    Termina il primo tempo, all'intervallo Roma in vantaggio 1-0 con un gol di Mancini. La Lazio ha tenuto più palla e comandato il gioco, i giallorossi sono riusciti a contenere la squadra di Sarri e sono andati avanti con un colpo di testa del difensore

    12:49

    45' - Quattro minuti di recupero

    Quattro minuti di recupero, momento di confusione con la Roma che attacca e la Lazio, che pure aveva giocato un ottimo primo tempo, che prova a riorganizzarsi

    12:47

    44' - Hermoso sfiora il palo

    Roma ora nettamente più sciolta: il tiro di Hermoso sfiora il palo

    12:45

    42' - Animi tesi all'Olimpico, rissa tra Hermoso e Cancellieri

    Nervi tesi all'Olimpico: rissa e mani in faccia tra Hermoso e Cancellieri, l'arbitro li ammonisce entrambi

    12:44

    +++ 40' - Roma-Lazio 1-0, gol di Mancini +++

    Roma in vantaggio. Mancini, che poco prima era a terra dolorante, salta benissimo su angolo di Pisilli e di testa batte Furlanetto. Roma in vantaggio. Il difensore si fa tutto il campo, esulta verso la Curva sud con inchino e bacio alla maglia

    12:40

    36' - Si fa male N'Dicka, dentro Rensch

    Si fa male N'Dicka durante una rincorsa: problema muscolare, al suo posto Rensch, con Celik che scala in difesa. Per l'ivoriano stagione finita, ora la speranza è che non sia nulla di grave e recuperi per il Mondiale

    12:37

    33' - Gila vicino al gol

    Gila di testa vicino al gol, la Roma è in sofferenza in questo momento

    12:32

    29' - Dia segna, ma in fuorigioco

    Dia segna, ma è ampiamente in fuorigioco. Gol annullato da Maresca

    27' -Hermoso spara alto

    Girata di Malen, il pallone arriva a Hermoso che però dal limite dell'area spara in curva. Risultato inchiodato sullo 0-0, poche emozioni finora

    12:28

    23' - Svilar scivola su una zolla, gli altri giocatori anche

    Svilar scivola su una zolla, i giocatori di movimento, da una parte e dall'altra, anche. Soprattutto nei primi minuti anche questo è stato un fattore. Ora la situazione sembra sotto controllo

    12:25

    22' - Ammonito Taylor per fallo su Dybala

    Taylor ferma con le brutte Dybala a centrocampo: giallo inevitabile. Intanto segna il Napoli a Pisa, Conte così è aritmeticamente in Champions

    12:21

    15' - Fallo di El Aynaoui su Taylor, Maresca lo richiama

    Fallo di El Aynaoui su Taylor: Maresca richiama il marocchino, al prossimo fallo sarà giallo

    12:17

    13' - La Lazio aggressiva

    La Lazio è partita aggressiva, Roma quasi sorpresa dall'inizio della squadra di Sarri che però sbaglia sempre l'ultimo passaggio in fase offensiva. L'Olimpico però tutto giallorosso spinge gli uomini di Gasperini

    12:12

    9' - Tavares rischia l'autogol, salva Furlanetto

    Punizione Roma dalla trequarti con Pisilli: per anticipare Malen di testa Tavares rischia l'autogol ma Furlanetto, all'esordio, fa buona guardia e manda il pallone in angolo. Il portiere della Lazio si fa trovare pronto quando Wesley, dal limite, tira ma lui blocca senza problemi. Il ghiaccio è rotto

    12:08

    5' - Punizione Lazio: fallo di El Aynaoui su Dia

    Punizione Lazio: fallo di El Aynaoui su Dia, nessun pericolo per Svilar. In questo momento all'Olimpico temperatura perfetta per giocare: c'è il sole, fa caldo, ma il vento rende la temperatura mite

    12:05

    +++ 1' - Inizia Roma - Lazio +++

    Ci siamo, via a Roma - Lazio. Subito i giallorossi in attacco, sotto la Curva Nord, ma il colpo di testa di Cristante termina alto

    12:01

    Le squadre in campo, abbraccio Sarri e Gasperini, tutto l'Olimpico giallorosso

    Le squadre sono in campo, abbracci e saluti tra Sarri e Gasperini. L'Olimpico è tutto giallorosso. Bandierine e cartoncini gialli, rossi e bianchi: in Tevere la scritta "Romani sumus, fili Lupae Capitolinae". In Curva e Distinti Sud "Spqr" e un lupo gigante. Lo spettacolo è bellissimo, ovviamente l'assenza della Nord rende il derby un po' meno derby. Manca lo spettacolo dell'altra curva

    11:56

    La Nord vuota: "Dignità e rispetto"

    Mentre la Sud e tutta la Tevere realizzano un'imponente coreografia, la Nord vuota scrive: "Dignità e rispetto valgono più di un derby"

     

    11:55

    Ci siamo, alle 12 Roma e Lazio in campo

    Ci siamo: alle 12 inizia il derby della Capitale. Ryan Friedkin ha viaggiato con la squadra

     

    11:20

    Pedro a 185

    Pedro ha collezionato 185 presenze in Serie A, tutte dopo avere compiuto 33 anni; negli ultimi 20 anni, tra i giocatori di movimento, solo Javier Zanetti, Fabio Quagliarella, Francesco Totti e Antonio Di Natale hanno disputato più gare nel torneo dopo avere superato questa età: nel dettaglio, lo spagnolo potrebbe raggiungere Di Natale a quota 187 partite, scendendo in campo nelle ultime due giornate di questa stagione - a 185 anche Rodrigo Palacio.

    LEGGI LA NEWS

    11:05

    Gasp cerca la seconda vittoria

    Gian Piero Gasperini ha vinto il suo primo derby di Roma per 1-0 all'andata; considerando tutte le competizioni, solo sei allenatori nella storia dei giallorossi hanno vinto i loro primi due derby della Capitale, con Claudio Ranieri unico a riuscirci negli ultimi 50 anni, tra il 2009 e il 2010.

    10:57

    +++ La formazione ufficiale della Lazio +++

    LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Rovella, Taylor; Isaksen, Dia, Noslin. Allenatore: Sarri

    10:56

    +++ La formazione ufficiale della Roma +++

    ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Pisilli, El Aynaoui, Wesley; Cristante; Dybala, Malen. Allenatore: Gasperini

    10:40

    Gli ultimi derby di Roma

    La Roma ha vinto tre delle ultime quattro partite (1N) contro la Lazio, considerando tutte le competizioni: tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 13 sfide (4N, 6P). Inoltre, in questo parziale, i giallorossi hanno subito soltanto un gol (nell'1-1 del 13 aprile 2025) tenendo la porta inviolata nelle altre tre occasioni.

    10:30

    Tutto sul derby: dalle formazioni a dove vederlo in tv

    Roma-Lazio sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky...

    APPROFONDISCI

    10:20

    La curva Nord e la curva Sud

    Le foto @Bartoletti

    10:10

    L'attesa del derby della Capitale

    A due ore dall'inizio del derby il lato sud è pieno di tifosi, mentre il lato Nord è deserto: entreranno circa un migliaio di laziali e 50mila romanisti. Olimpico e aree limitrofe blindate con 900 steward e mille agenti con il cielo romano controllato da elicotteri e droni

    10:00

    Roma-Lazio, è il giorno del derby della Capitale

    Slittamenti di orario, polemiche e un vero e proprio caso politico. Tutte chiacchiere ormai, con il derby della Capitale che si sta per disputare allo Stadio Olimpico. Fischio d'inizio alle ore 12: aggiornamenti, notizie e cronaca in tempo reale sul corrieredellosport.it

    Stadio Olimpico - Roma

     

     

     

     

     

     

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