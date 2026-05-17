- 40'G. Mancini (ass. : N. Pisilli)
Roma-Lazio diretta Serie A: segui il derby tra Gasperini e Sarri LIVE
La Lazio per l'onore. E perché, come dice Gian Piero Gasperini, "rovinare la frittata" alla Roma è sempre uno stimolo da derby. Logico. Normale. La Roma per la Champions. Vincere, aspettando un regalo dalle altre, per sperare e crederci. Ore 12: all'Olimpico, dopo infinite polemiche, si gioca il derby della Capitale. Roma-Lazio: 50mila giallorossi, tutto lo stadio colorato da un'imponente coreografia. Mille laziali, la Nord vuota: "Dignita e rispetto - si legge - valgono più di un derby". Di seguito, dal prepartita al fischio finale, tutta la cronaca in diretta.
12:52
+++ Roma-Lazio 1-0 a fine primo tempo +++
Termina il primo tempo, all'intervallo Roma in vantaggio 1-0 con un gol di Mancini. La Lazio ha tenuto più palla e comandato il gioco, i giallorossi sono riusciti a contenere la squadra di Sarri e sono andati avanti con un colpo di testa del difensore
12:49
45' - Quattro minuti di recupero
Quattro minuti di recupero, momento di confusione con la Roma che attacca e la Lazio, che pure aveva giocato un ottimo primo tempo, che prova a riorganizzarsi
12:47
44' - Hermoso sfiora il palo
Roma ora nettamente più sciolta: il tiro di Hermoso sfiora il palo
12:45
42' - Animi tesi all'Olimpico, rissa tra Hermoso e Cancellieri
Nervi tesi all'Olimpico: rissa e mani in faccia tra Hermoso e Cancellieri, l'arbitro li ammonisce entrambi
12:44
+++ 40' - Roma-Lazio 1-0, gol di Mancini +++
Roma in vantaggio. Mancini, che poco prima era a terra dolorante, salta benissimo su angolo di Pisilli e di testa batte Furlanetto. Roma in vantaggio. Il difensore si fa tutto il campo, esulta verso la Curva sud con inchino e bacio alla maglia
12:40
36' - Si fa male N'Dicka, dentro Rensch
Si fa male N'Dicka durante una rincorsa: problema muscolare, al suo posto Rensch, con Celik che scala in difesa. Per l'ivoriano stagione finita, ora la speranza è che non sia nulla di grave e recuperi per il Mondiale
12:37
33' - Gila vicino al gol
Gila di testa vicino al gol, la Roma è in sofferenza in questo momento
12:32
29' - Dia segna, ma in fuorigioco
Dia segna, ma è ampiamente in fuorigioco. Gol annullato da Maresca
27' -Hermoso spara alto
Girata di Malen, il pallone arriva a Hermoso che però dal limite dell'area spara in curva. Risultato inchiodato sullo 0-0, poche emozioni finora
12:28
23' - Svilar scivola su una zolla, gli altri giocatori anche
Svilar scivola su una zolla, i giocatori di movimento, da una parte e dall'altra, anche. Soprattutto nei primi minuti anche questo è stato un fattore. Ora la situazione sembra sotto controllo
12:25
22' - Ammonito Taylor per fallo su Dybala
Taylor ferma con le brutte Dybala a centrocampo: giallo inevitabile. Intanto segna il Napoli a Pisa, Conte così è aritmeticamente in Champions
12:21
15' - Fallo di El Aynaoui su Taylor, Maresca lo richiama
Fallo di El Aynaoui su Taylor: Maresca richiama il marocchino, al prossimo fallo sarà giallo
12:17
13' - La Lazio aggressiva
La Lazio è partita aggressiva, Roma quasi sorpresa dall'inizio della squadra di Sarri che però sbaglia sempre l'ultimo passaggio in fase offensiva. L'Olimpico però tutto giallorosso spinge gli uomini di Gasperini
12:12
9' - Tavares rischia l'autogol, salva Furlanetto
Punizione Roma dalla trequarti con Pisilli: per anticipare Malen di testa Tavares rischia l'autogol ma Furlanetto, all'esordio, fa buona guardia e manda il pallone in angolo. Il portiere della Lazio si fa trovare pronto quando Wesley, dal limite, tira ma lui blocca senza problemi. Il ghiaccio è rotto
12:08
5' - Punizione Lazio: fallo di El Aynaoui su Dia
Punizione Lazio: fallo di El Aynaoui su Dia, nessun pericolo per Svilar. In questo momento all'Olimpico temperatura perfetta per giocare: c'è il sole, fa caldo, ma il vento rende la temperatura mite
12:05
+++ 1' - Inizia Roma - Lazio +++
Ci siamo, via a Roma - Lazio. Subito i giallorossi in attacco, sotto la Curva Nord, ma il colpo di testa di Cristante termina alto
12:01
Le squadre in campo, abbraccio Sarri e Gasperini, tutto l'Olimpico giallorosso
Le squadre sono in campo, abbracci e saluti tra Sarri e Gasperini. L'Olimpico è tutto giallorosso. Bandierine e cartoncini gialli, rossi e bianchi: in Tevere la scritta "Romani sumus, fili Lupae Capitolinae". In Curva e Distinti Sud "Spqr" e un lupo gigante. Lo spettacolo è bellissimo, ovviamente l'assenza della Nord rende il derby un po' meno derby. Manca lo spettacolo dell'altra curva
11:56
La Nord vuota: "Dignità e rispetto"
Mentre la Sud e tutta la Tevere realizzano un'imponente coreografia, la Nord vuota scrive: "Dignità e rispetto valgono più di un derby"
11:55
Ci siamo, alle 12 Roma e Lazio in campo
Ci siamo: alle 12 inizia il derby della Capitale. Ryan Friedkin ha viaggiato con la squadra
11:20
Pedro a 185
Pedro ha collezionato 185 presenze in Serie A, tutte dopo avere compiuto 33 anni; negli ultimi 20 anni, tra i giocatori di movimento, solo Javier Zanetti, Fabio Quagliarella, Francesco Totti e Antonio Di Natale hanno disputato più gare nel torneo dopo avere superato questa età: nel dettaglio, lo spagnolo potrebbe raggiungere Di Natale a quota 187 partite, scendendo in campo nelle ultime due giornate di questa stagione - a 185 anche Rodrigo Palacio.
11:05
Gasp cerca la seconda vittoria
Gian Piero Gasperini ha vinto il suo primo derby di Roma per 1-0 all'andata; considerando tutte le competizioni, solo sei allenatori nella storia dei giallorossi hanno vinto i loro primi due derby della Capitale, con Claudio Ranieri unico a riuscirci negli ultimi 50 anni, tra il 2009 e il 2010.
10:57
+++ La formazione ufficiale della Lazio +++
LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Rovella, Taylor; Isaksen, Dia, Noslin. Allenatore: Sarri
10:56
+++ La formazione ufficiale della Roma +++
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Pisilli, El Aynaoui, Wesley; Cristante; Dybala, Malen. Allenatore: Gasperini
10:40
Gli ultimi derby di Roma
La Roma ha vinto tre delle ultime quattro partite (1N) contro la Lazio, considerando tutte le competizioni: tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 13 sfide (4N, 6P). Inoltre, in questo parziale, i giallorossi hanno subito soltanto un gol (nell'1-1 del 13 aprile 2025) tenendo la porta inviolata nelle altre tre occasioni.
10:30
Tutto sul derby: dalle formazioni a dove vederlo in tv
Roma-Lazio sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky...
10:20
La curva Nord e la curva Sud
Le foto @Bartoletti
10:10
L'attesa del derby della Capitale
A due ore dall'inizio del derby il lato sud è pieno di tifosi, mentre il lato Nord è deserto: entreranno circa un migliaio di laziali e 50mila romanisti. Olimpico e aree limitrofe blindate con 900 steward e mille agenti con il cielo romano controllato da elicotteri e droni
10:00
Roma-Lazio, è il giorno del derby della Capitale
Slittamenti di orario, polemiche e un vero e proprio caso politico. Tutte chiacchiere ormai, con il derby della Capitale che si sta per disputare allo Stadio Olimpico. Fischio d'inizio alle ore 12: aggiornamenti, notizie e cronaca in tempo reale sul corrieredellosport.it
Stadio Olimpico - Roma