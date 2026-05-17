Roma-Lazio diretta Serie A: segui il derby tra Gasperini e Sarri LIVE

Termina il primo tempo, all'intervallo Roma in vantaggio 1-0 con un gol di Mancini. La Lazio ha tenuto più palla e comandato il gioco, i giallorossi sono riusciti a contenere la squadra di Sarri e sono andati avanti con un colpo di testa del difensore

Roma in vantaggio. Mancini, che poco prima era a terra dolorante, salta benissimo su angolo di Pisilli e di testa batte Furlanetto. Roma in vantaggio. Il difensore si fa tutto il campo, esulta verso la Curva sud con inchino e bacio alla maglia

Nervi tesi all'Olimpico: rissa e mani in faccia tra Hermoso e Cancellieri, l'arbitro li ammonisce entrambi

Quattro minuti di recupero, momento di confusione con la Roma che attacca e la Lazio, che pure aveva giocato un ottimo primo tempo, che prova a riorganizzarsi

Si fa male N'Dicka durante una rincorsa: problema muscolare, al suo posto Rensch, con Celik che scala in difesa. Per l'ivoriano stagione finita, ora la speranza è che non sia nulla di grave e recuperi per il Mondiale

Svilar scivola su una zolla, i giocatori di movimento, da una parte e dall'altra, anche. Soprattutto nei primi minuti anche questo è stato un fattore. Ora la situazione sembra sotto controllo

Punizione Roma dalla trequarti con Pisilli: per anticipare Malen di testa Tavares rischia l'autogol ma Furlanetto, all'esordio, fa buona guardia e manda il pallone in angolo. Il portiere della Lazio si fa trovare pronto quando Wesley, dal limite, tira ma lui blocca senza problemi. Il ghiaccio è rotto

12:01

Le squadre in campo, abbraccio Sarri e Gasperini, tutto l'Olimpico giallorosso

Le squadre sono in campo, abbracci e saluti tra Sarri e Gasperini. L'Olimpico è tutto giallorosso. Bandierine e cartoncini gialli, rossi e bianchi: in Tevere la scritta "Romani sumus, fili Lupae Capitolinae". In Curva e Distinti Sud "Spqr" e un lupo gigante. Lo spettacolo è bellissimo, ovviamente l'assenza della Nord rende il derby un po' meno derby. Manca lo spettacolo dell'altra curva

11:56

La Nord vuota: "Dignità e rispetto"

Mentre la Sud e tutta la Tevere realizzano un'imponente coreografia, la Nord vuota scrive: "Dignità e rispetto valgono più di un derby"

11:55

Ci siamo, alle 12 Roma e Lazio in campo

Ci siamo: alle 12 inizia il derby della Capitale. Ryan Friedkin ha viaggiato con la squadra

11:20

Pedro a 185

Pedro ha collezionato 185 presenze in Serie A, tutte dopo avere compiuto 33 anni; negli ultimi 20 anni, tra i giocatori di movimento, solo Javier Zanetti, Fabio Quagliarella, Francesco Totti e Antonio Di Natale hanno disputato più gare nel torneo dopo avere superato questa età: nel dettaglio, lo spagnolo potrebbe raggiungere Di Natale a quota 187 partite, scendendo in campo nelle ultime due giornate di questa stagione - a 185 anche Rodrigo Palacio.

LEGGI LA NEWS

11:05

Gasp cerca la seconda vittoria

Gian Piero Gasperini ha vinto il suo primo derby di Roma per 1-0 all'andata; considerando tutte le competizioni, solo sei allenatori nella storia dei giallorossi hanno vinto i loro primi due derby della Capitale, con Claudio Ranieri unico a riuscirci negli ultimi 50 anni, tra il 2009 e il 2010.

10:57

+++ La formazione ufficiale della Lazio +++

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Rovella, Taylor; Isaksen, Dia, Noslin. Allenatore: Sarri

10:56

+++ La formazione ufficiale della Roma +++

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Pisilli, El Aynaoui, Wesley; Cristante; Dybala, Malen. Allenatore: Gasperini

10:40

Gli ultimi derby di Roma

La Roma ha vinto tre delle ultime quattro partite (1N) contro la Lazio, considerando tutte le competizioni: tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 13 sfide (4N, 6P). Inoltre, in questo parziale, i giallorossi hanno subito soltanto un gol (nell'1-1 del 13 aprile 2025) tenendo la porta inviolata nelle altre tre occasioni.

10:30

Tutto sul derby: dalle formazioni a dove vederlo in tv

Roma-Lazio sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky...

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10:20

La curva Nord e la curva Sud

Le foto @Bartoletti

10:10

L'attesa del derby della Capitale

A due ore dall'inizio del derby il lato sud è pieno di tifosi, mentre il lato Nord è deserto: entreranno circa un migliaio di laziali e 50mila romanisti. Olimpico e aree limitrofe blindate con 900 steward e mille agenti con il cielo romano controllato da elicotteri e droni

10:00

Roma-Lazio, è il giorno del derby della Capitale

Slittamenti di orario, polemiche e un vero e proprio caso politico. Tutte chiacchiere ormai, con il derby della Capitale che si sta per disputare allo Stadio Olimpico. Fischio d'inizio alle ore 12: aggiornamenti, notizie e cronaca in tempo reale sul corrieredellosport.it

Stadio Olimpico - Roma