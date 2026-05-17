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domenica 17 maggio 2026
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Lazio, lo striscione dei tifosi prima del derby: "Dignità e rispetto..." 

Assente in occasione dell'attesissima sfida con la Roma di Gasperini, il tifo organizzato biancoceleste ha deciso di lasciare ugualmente un messaggio in Curva Nord
2 min
TagsLazioRomaSerie A
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Dopo aver preso parte alla finale di Coppa Italia, il tifo organizzato della Lazio diserterà lo stadio Olimpico in occasione del derby con la Roma di Gian Piero Gasperini, portando avanti la contestazione nei confronti della gestione Lotito. L'assenza nel giorno della stracittadina rappresenta un sacrificio non indifferente per i sostenitori biancocelesti, che hanno voluto lanciare ugualmente un messaggio forte e chiaro in Curva Nord attraverso uno striscione.

 

Lazio, striscione in Curva Nord: "Dignità e rispetto valgono più di un derby"

"Dignità e rispetto valgono più di un derby". Questo lo striscione, diviso in quattro parti, esposto dal tifo organizzato biancoceleste al centro della Curva Nord dello stadio Olimpico di Roma, nel giorno del derby capitolino. Un messaggio diretto alla proprietà, dopo aver saltato diverse partite casalinghe in questo 2026. Stavolta, non ci sarà coreografia nel settore più caldo del tifo laziale, né confronto con i rivali giallorossi sugli spalti.

 

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