Sarri e le mille domande sul futuro: "Ma nessuno parla del derby?". Poi la stoccata alla società

L'umore è quello dei giorni peggiori. E non potrebbe essere altrimenti. Tre giorni fa la sconfitta contro l'Inter in finale di Coppa Italia, oggi il derby. E tante, tante nubi sul futuro. Maurizio Sarri non gradisce, eufemismo, che gli venga chiesto solo di cosa farà ("Ma nessuno parla del derby?") poi però quando si tratta di rispondere non si tira indietro. E sono stoccate. "Dei programmi futuri nessuno mi ha detto niente, ma sono stato ascoltato zero quest'anno. Non sono contentissimo, ma magari anche loro non lo sono. Io avrei voglia anche di restare, ma se i piani non collimano. Bisogna distinguere l'aspetto ambientale da quello societario". Come a dire: nessun problema con l'ambiente, ma col il club è un'altra storia.