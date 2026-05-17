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Dove vedere Roma-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida allo stadio Olimpico, derby valido per la trentasettesima giornata di Serie A: le probabili scelte di Gasperini e Sarri
TagsRomaLazioSerie A

Allo stadio Olimpico è arrivato il momento di Roma-Lazio, derby valido per la trentasettesima giornata di Serie A. I giallorossi di Gasperini vanno a caccia del quarto successo consecutivo che potrebbe pesare tantissimo nella volata per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I biancocelesti di Sarri vogliono cancellare l'amarezza per la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l'Inter e balzare momentaneamente all'ottavo posto in classifica rovinando i piani europei dei rivali capitolini.

Roma-Lazio, l'orario

Roma-Lazio è in programma oggi, domenica 17 maggio, alle ore 12, allo stadio Olimpico di Roma. I giallorossi hanno battuto 4-0 la Fiorentina nell'ultima uscita stagionale casalinga. Risale invece allo scorso 4 maggio, contro la Cremonese (2-1) l'ultima affermazione esterna dei biancocelesti.

Dove vedere Roma-Lazio in diretta tv

Roma-Lazio sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Roma-Lazio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, è accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Roma-Lazio anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili scelte di Gasperini e Sarri

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. A disposizione: Gollini, De Marzi, Ziolkowski, Ghilardi, Angeliño, Rensch, Tsimikas, El Aynaoui, Koné, Pellegrini, El Shaarawy, Venturino, Vaz, Dovbyk. Allenatore: Gasperini. 

Indisponibili: Zaragoza, Ferguson.

Squalificati: -.

Diffidati: Mancini.

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Rovella, Taylor; Isaksen, Dia, Noslin. A disposizione: Giacomone, Pannozzo, Lazzari, Gigot, Lu. Pellegrini, Hysaj, Belahyane, Dele-Bashiru, Cataldi, Przyborek, Cancellieri, Ratkov, Maldini, Pedro. Allenatore: Sarri.

Indisponibili: Motta, Patric, Zaccagni, Provedel.

Squalificati: Romagnoli.

Diffidati: Tavares, Pedro, Taylor.

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Allo stadio Olimpico è arrivato il momento di Roma-Lazio, derby valido per la trentasettesima giornata di Serie A. I giallorossi di Gasperini vanno a caccia del quarto successo consecutivo che potrebbe pesare tantissimo nella volata per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I biancocelesti di Sarri vogliono cancellare l'amarezza per la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l'Inter e balzare momentaneamente all'ottavo posto in classifica rovinando i piani europei dei rivali capitolini.

Roma-Lazio, l'orario

Roma-Lazio è in programma oggi, domenica 17 maggio, alle ore 12, allo stadio Olimpico di Roma. I giallorossi hanno battuto 4-0 la Fiorentina nell'ultima uscita stagionale casalinga. Risale invece allo scorso 4 maggio, contro la Cremonese (2-1) l'ultima affermazione esterna dei biancocelesti.

Dove vedere Roma-Lazio in diretta tv

Roma-Lazio sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Roma-Lazio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, è accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Roma-Lazio anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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