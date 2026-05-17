Dove vedere Roma-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

Allo stadio Olimpico è arrivato il momento di Roma-Lazio , derby valido per la trentasettesima giornata di Serie A . I giallorossi di Gasperini vanno a caccia del quarto successo consecutivo che potrebbe pesare tantissimo nella volata per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League . I biancocelesti di Sarri vogliono cancellare l'amarezza per la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l' Inter e balzare momentaneamente all'ottavo posto in classifica rovinando i piani europei dei rivali capitolini.

Roma-Lazio, l'orario

Roma-Lazio è in programma oggi, domenica 17 maggio, alle ore 12, allo stadio Olimpico di Roma. I giallorossi hanno battuto 4-0 la Fiorentina nell'ultima uscita stagionale casalinga. Risale invece allo scorso 4 maggio, contro la Cremonese (2-1) l'ultima affermazione esterna dei biancocelesti.

Dove vedere Roma-Lazio in diretta tv

Roma-Lazio sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Roma-Lazio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, è accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Roma-Lazio anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.