Dove vedere Juve-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

Juve-Fiorentina, l'orario

Juventus-Fiorentina è in programma oggi, domenica 17 maggio, alle ore 12, all'Allianz Stadium di Torino dove i padroni di casa non vincono dal 19 aprile scorso (2-0 al Bologna). Risale invece allo scorso 4 aprile (1-0 al Verona) l'ultimo blitz esterno degli ospiti.

Dove vedere Juve-Fiorentina in diretta tv

Juve-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. La sfida odierna sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252).

Juve-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Juve-Fiorentina anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.