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Dove vedere Juve-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida all'Allianz Stadium, valida per la trentasettesima giornata di Serie A: le probabili scelte di Spalletti e Vanoli
TagsjuveFiorentinaSerie A

All'Allianz Stadium si va in campo per Juve-Fiorentina, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A. I bianconeri di Spalletti cercano il successo che gli permetterebbe almeno di difendere il terzo posto in classifica. I viola di Vanoli di un colpo contro gli acerrimi rivali sportivi per regalare una gioia ai propri tifosi dopo la salvezza sofferta appena conquistata.

Juve-Fiorentina, l'orario

Juventus-Fiorentina è in programma oggi, domenica 17 maggio, alle ore 12, all'Allianz Stadium di Torino dove i padroni di casa non vincono dal 19 aprile scorso (2-0 al Bologna). Risale invece allo scorso 4 aprile (1-0 al Verona) l'ultimo blitz esterno degli ospiti.

Dove vedere Juve-Fiorentina in diretta tv

Juve-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. La sfida odierna sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252).

Juve-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZNSky Go NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Juve-Fiorentina anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili scelte di Spalletti e Vanoli

JUVE (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceição, McKennie, Yildiz; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Holm, Kostic, Miretti, Adzic, K. Thuram, Zhegrova, Openda, Boga, David. Allenatore: Spalletti 

Indisponibili: Cabal, Milik.

Squalificati: -.

Diffidati: Kelly, Bremer, Locatelli.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Solomon; Piccoli. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Balbo, Rugani, Comuzzo, Fortini, Gudmundsson, Harrison, Fazzini, Brescianini, Fabbian, Braschi. Allenatore: Vanoli.

Indisponibili: Kean.

Squalificati: -.

Diffidati: Kean.

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All'Allianz Stadium si va in campo per Juve-Fiorentina, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A. I bianconeri di Spalletti cercano il successo che gli permetterebbe almeno di difendere il terzo posto in classifica. I viola di Vanoli di un colpo contro gli acerrimi rivali sportivi per regalare una gioia ai propri tifosi dopo la salvezza sofferta appena conquistata.

Juve-Fiorentina, l'orario

Juventus-Fiorentina è in programma oggi, domenica 17 maggio, alle ore 12, all'Allianz Stadium di Torino dove i padroni di casa non vincono dal 19 aprile scorso (2-0 al Bologna). Risale invece allo scorso 4 aprile (1-0 al Verona) l'ultimo blitz esterno degli ospiti.

Dove vedere Juve-Fiorentina in diretta tv

Juve-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. La sfida odierna sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252).

Juve-Fiorentina, dove vederla in streaming

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