Bologna e Inter salutano la Serie A con un pareggio pirotecnico: quanti gol al Dall'Ara

Il Bologna e l' Inter salutano la Serie A 2025/26 con una partita pirotecnica : al Dall'Ara finisce infatti 3-3 . La squadra di Chivu si era già laureata Campione d'Italia oltre ad aver vinto la Coppa Italia nella prima stagione dell'allenatore rumeno sulla panchina nerazzurra. Per gli uomini di Italiano, invece, confermato l' ottavo posto in attesa di capire quale sarà il futuro del tecnico .

Bologna-Inter, ancora un gol di Dimarco. Poi Bernardeschi e Pobega

Nei primi venti minuti le occasioni sono ridotte all'osso se non per un tiro sporcato di Dimarco e un rilancio sbagliato di Josep Martinez che per poco non fa segnare Castro, non preciso però nel controllo. Fuori tempo anche Lucumi su Lautaro Martinez al limite dell'area: l'arbitro fischia una punizione da posizione pericolosa. Alla battuta ci pensa Dimarco, che supera la barriera e mette all'incrocio quello che è il settimo gol del suo campionato. Uniti a ben diciotto assist, lo hanno reso uno dei giocatori più decisivi di questa annata. Passano solo due giri di lancetta e il Bologna pareggia i conti. Castro punta de Vrij, ma dopo il contrasto il pallone prende una strana traiettoria e finisce sul mancino di Bernardeschi, che al volo trafigge il portiere dell'Inter per l'1-1. Al 38' Castro ha un'altra chance in area di rigore, ma anche stavolta non controlla perfettamente e Carlos Augusto salva tutto. La difesa nerazzurra, però, non può niente sulla deviazione decisiva di Lautaro Martinez su un mancino di prima intenzione di Pobega al 42' dopo un rinvio troppo centrale: il Bologna passa in vantaggio.

Dal 3-1 al 3-3 nella ripresa

Nella ripresa i rossoblù subito il 3-1: Rowe porta palla, Miranda si sovrappone, crossa e Zielinski intervenendo in scivolata fa autogol. Carlos Augusto prova a riaprire i giochi su un passaggio illuminante di Mkhitaryan, ma Skorupski devia in corner. Solo al 64' l'Inter si riavvicina alla squadra di Italiano grazie a Pio Esposito: Diouf supera in dribbling due difensori in un colpo solo e colpisce il palo e il pallone finisce sui piedi dell'attaccante classe 2005 che appoggia in rete. Al 70' è ancora Diouf a rendersi pericoloso con un tiro mancino insidioso di poco sul fondo. A quattro minuti dal 90' ci pensa sempre il calciatore francese a pareggiare i conti su un assist del giovane Topalovic. Al triplice fischio è quindi 3-3: il Bologna chiude in ottava posizione con 56, l'Inter in prima con 87.