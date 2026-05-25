Moviola Napoli-Udinese: Zanotti si perde un rigore, poi lo tradisce il VAR

Sarà stata l’emozione dell’esordio (domanda: il povero Allegretta , unico che rimarrà senza la prima in A , cosa vi ha fatto?), ma il riminese (come Rapuano , l’arbitro che s’è salvato con l’8.40 alla Maria Sole , ce ne sarebbe da dire...). Zanotti , classe 1993, si perde un rigore abbastanza chiaro e cade nel trappolone teso dal VAR Prontera sul rosso a Kabasele . Decisamente sotto la sufficienza ( 5 perché gode delle attenuanti generiche dovute all’esordio ), prima di un verdetto bisognerà vederlo in altre prove, ma se il buongiorno si vede dal mattino...

Napoli-Udinese, l'analisi degli episodi

Corpo a corpo fra Kabasele e Hojlund, il bianconero assesta un calcetto a pallone lontano all’avversario, l’arbitro ammonisce Kabasele, prontera lo richiama all’OFR per una condotta violenta che non c’è mai.

Manca un rigore, anche abbastanza chiaro, al Napoli: Hojlund entra in area, Kabasele (sempre lui) allunga la gamba destra e lo compisce con il tacco/polpaccio sul ginocchio/gamba sinistra, prima di franargli addosso. Il fallo è questo ed è chiaramente dentro l’area, Prontera non richiama, la frittata è fatta. Ok la rete di Hojlund: c’è Kabasele che lo tiene in gioco sul passaggio di De Bruyne. VAR: Prontera 4. Non ci ha capito nulla e lui le attenuanti non le ha.