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Serie A 2026/27, tutte le date ufficiali della prossima stagione: quando si parte, soste, turni infrasettimanali e ultima giornata

Dal turno preliminare di Coppa Italia alla chiusura del campionato che verrà: ecco tutte le info utili
3 min
TagsSerie A 2026/27

Nel day after della 38esima ed ultima giornata del campionato 2025/26, la Lega Serie A ha reso note le date ufficiali della stagione 2026/27. Si ripartirà ufficialmente il prossimo 9 agosto con il turno preliminare di Coppa Italia, mentre il campionato si aprirà il 23 agosto e terminerà domenica 30 maggio 2027.

Serie A, il calendario completo della prossima stagione

Nell'arco della stagione sportiva 2026/27, si giocherà appena due volte in mezzo alla settimana: mercoledì 28 ottobre 2026 e il 6 gennaio 2027, nel giorno dell'Epifania. Non si scenderà in campo, come di consueto, in occasione delle festività natalizie. Sono inoltre previste quattro soste per le partite delle Nazionali: break piuttosto lungo tra settembre e ottobre, con il campionato che si fermerà domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre. Poi si aggiungeranno il 15 novembre 2026 e il 28 marzo 2027. Il tutto nell'ambito di un lungo campionato, che andrà dal 23 agosto 2026 al 30 maggio 2027.

Le date della Coppa Italia 2026/27

Coppa Italia in campo il prossimo 9 agosto, con il turno preliminare che vedrà protagoniste anche quattro squadre di Serie C. Trentaduesimi previsti per domenica 16 agosto, mentre i sedicesimi si disputeranno mercoledì 2 settembre, con una data di riserva fissata per martedì 15 settembre in caso di necessità. Gli ottavi di finale saranno divisi tra mercoledì 2 e mercoledì 16 dicembre, con lo slot extra del 13 gennaio 2027, per eventuali spostamenti. Quarti di finale in calendario mercoledì 3 e mercoledì 10 febbraio 2027. Le semifinali, con la formula di andata e ritorno, sono in programma mercoledì 3 marzo per il primo round e mercoledì 21 aprile 2027 per la sfida decisiva. La finalissima che assegnerà il trofeo, invece, si disputerà mercoledì 19 maggio 2027.

 

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