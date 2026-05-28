Allegri si commuove per Galeone: "Il suo ricordo lo porto dentro di me" 

Lacrime e commozione. E' stata una giornata emotivamente intensa per Max Allegri , il prossimo allenatore del Napoli . Oggi il tecnico ha ricevuto, presso la sala consiliare del Comune di Pescara, la prima edizione del "Premio Giovanni Galeone" , ideato dal sindacato giornalisti abruzzesi e dall'Ussi Abruzzo per ricordare l'allenatore friulano scomparso lo scorso 2 novembre all'età di 84 anni. Allegri, ex allievo di Galeone, non è riuscito a trattenere le lacrime per l'emozione.

Allegri ricorda il maestro Galeone

"Avremmo sorriso come abbiamo fatto spesso. Mi avrebbe rimproverato su qualcosa, il suo ricordo lo porto dentro di me. Purtroppo è mancato troppo presto, manca non solo a me ma a tutto il calcio. Mi ha insegnato a non perdere l’incoscienza, una cosa che mi sono portato un po’ dietro. Non so cosa mi direbbe oggi. L’anno scorso ero fermo: mi ha detto ‘mi raccomando, non ti venga la voglia di smettere"".

Ancora: "Con Galeone ho avuto un rapporto meraviglioso - ha aggiunto Allegri - sia quando giocavo sia quando ho iniziato la carriera in panchina. Con il passare del tempo ho continuato a confrontarmi con lui, è sempre stato un precursore, le idee che aveva 30 anni sono tutt'ora attuali. Mi piaceva il suo modo di pensare e vivere, il non prendersi molto sul serio, ma fare le cose molto seriamente".