NAPOLI - Massimiliano Allegri sarà l'erede di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. L'allenatore toscano, fresco di esonero dal Milan, ha superato Vincenzo Italiano nel gradimento di Aurelio De Laurentiis , presidente del club campano. E' arrivata la pec decisiva e Allegri ha risolto il contratto con i rossoneri. Questo passaggio era necessario per poter approdare al Napoli: Max, infatti, aveva un accordo con la sua ex squadra fino al 2027.

Allegri supera Italiano

La rescissione del contratto tra Italiano e il Bologna, ufficializzato nelle ore scorse, aveva fatto pensare a un'accelerazione verso il Napoli, ma la pista Allegri è sempre rimasta calda per De Laurentiis, che pure stima l'ex allenatore degli emiliani. Allegri era già stato corteggiato dagli azzurri nel 2019. In terra campana peraltro ritroverebbe il direttore sportivo Giovanni Manna, con cui aveva lavorato ai tempi della Juventus.

L'ex allenatore del Milan ha anche un breve passato da calciatore del Napoli, nel 1997-98 (7 presenze e nessun gol in campionato), in una stagione travagliata, con tre cambi di allenatore, l'ultimo posto in classifica e la retrocessione in Serie B.

Le parole di Max

"Galeone mi ha insegnato tanto, è stata una giornata meravigliosa. Pescara ha dimostrato quanto voleva bene e quanto amava questo uomo sotto l'aspetto umano e professionale. Sono conteto di aver partecipato. Cosa mi avrebbe detto Galeone di questi giorni? Avremmo sorriso come abbiamo fatto spesso anche se mi avrebbe sicuramente rimproverato su qualcosa. Purtroppo è mancato troppo presto. Il suo insegnamento più importante? Il cercare di essere il più scanzonato possibile senza perdere mai l'incoscienza che ha sempre contraddistinto lui nel suo lavoro da allenatore. Lo scorso anno quando ero fermo mi mandò un messaggio che diceva: 'Mi raccomando, che non ti venga la voglia di smettere perché non è ancora il momento'. Io il prossimo allenatore del Napoli? Io toglierei notizia... (ha detto sorridendo, ndr.). Ora non voglio parlare di mercato ma solo di Galeone, almeno per oggi", ha detto Allegri ai microfoni di Sky a margine della prima edizione del 'Premio Giovanni Galeone'.