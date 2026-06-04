Calendario Serie A 2026/2027, svelati tutti i criteri: l'asimmetria, i derby e le finestre Fifa

PARMA - Ci siamo, l'attesa sta per terminare: domani, venerdì 5 giugno , verrà presentato il calendario della Serie A 2026-27 , 125ª edizione della massima serie , la numero 95 a girone unico . Un evento atteso che si svolgerà nella suggestiva cornice del Teatro Regio di Parma a partire dalle ore 18:30 . Tante le novità per la nuova stagione : tifosi , armatevi di carta e penna. Si parte .

Serie A, le date della stagione e l'asimmetria del calendario

Il campionato di Serie A 2026/27 partirà nel weekend del 22-23 agosto 2026, con la prima giornata, per arrivare al fine settimana del 29-30 maggio 2027, data in cui verrà disputata la 38ª e ultima giornata. Confermata anche l'asimmetria del calendario, in vigore dalla stagione 2021/22: la sequenza delle partite nel girone di andata è diversa rispetto alle gare che verranno disputate nel girone di ritorno con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. Prevista, come di consueto, l'alternanza degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di società: Inter-Milan, Lazio-Roma e Juve-Torino.

Serie A 2026/27 e le finestre Fifa: cosa cambia rispetto al passato

Secondo quanto riportato dalla Lega Serie A, a partire dalla prossima stagione sportiva ci sarà l’accorpamento delle finestre FIFA di Settembre e Ottobre in un’unica sosta per le Nazionali con 4 date per le nazionali. Il campionato si interromperà consecutivamente domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026.

Le sfide tra squadre che partecipano alle coppe europee

I club che partecipano alla Champions League (Inter, Napoli, Roma e Como) non sfideranno le partecipanti all'Europa League (Milan e Juve) e all'Europa Conference League (Atalanta) nelle giornate 7ª, 21ª, 25ª, 28ª, 31ª, 34ª comprese tra due turni di Competizioni Uefa “back to back” e per la 4ª giornata limitatamente a Milan e Juve che parteciperanno all'Europa League.

Serie A, i derby e i turni infrasettimanali

Le stracittadine (Inter-Milan, Lazio-Roma e Juve-Torino) ma anche gli altri big match verranno calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all’ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (giornata 9). Scongiurata così la sovrapposizione con altri eventi sportivi di rilievo come accaduto, di recente, a Roma per il derby della Capitale e gli Internazionali BNL d'Italia. I turni infrasettimanali? Saranno due e si disputeranno nelle giornate 9 (28 ottobre 2026) e 18 (6 gennaio 2027).