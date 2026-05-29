Sorteggio calendario Serie A: quando ci sarà, il regolamento e dove vederlo in tv

Con la promozione del Monza scatta il conto alla rovescia per la compilazione del calendario della Serie A 2026/27 . Il campionato 2026/27 inizierà nel weekend 22-23 agosto 2026 e si concluderà il 29-30 maggio 2027. Nel mezzo ci saranno due turni infrasettimanali (28 ottobre 2026 e 6 gennaio 2027), tre soste per gli impegni delle Nazionali (di cui la prima raddoppiata rispetto al solito) e una sosta natalizia il 26-27 dicembre 2026.

Sorteggio calendario Serie A, quando e dove

Il calendario della Serie A 2026/27 verrà svelato ufficialmente venerdì 5 giugno alle 18:30 nel Teatro Regio di Parma, nell’ambito della terza edizione del Festival della Serie A.

Il riepilogo delle date della Serie A 2026/27

Inizio Campionato: domenica 23 agosto 2026

Turni infrasettimanali: mercoledì 28 ottobre 2026 - mercoledì 6 gennaio 2027

Sosta Natalizia: domenica 27 dicembre 2026

Soste per le Nazionali: domenica 27 settembre 2026 e domenica 4 ottobre 2026 - domenica 15 novembre 2026 - domenica 28 marzo 2027

Fine Campionato: domenica 30 maggio 2027

Nuovo calendario Serie A, il regolamento

Saranno 380 le partite che daranno vita al prossimo campionato di Serie A. Come di consueto saranno 20 le squadre al via, con 10 partite per turno e un totale di 38 giornate da fine agosto a maggio. La Serie A non ha ancora annunciato quali saranno i paletti per le date del nuovo campionato, così da evitare big match e particolari incontri in determinati fasi del torneo.

Sorteggio calendario Serie A 2026/27: dove vederlo in diretta tv e live streaming

L'evento in cui verrà presentato il calendario di Serie A e le 38 partite di ogni squadra sarà visibile in diretta in chiaro sui canali ufficiali della Lega Serie A, ovvero tramite Youtube e sito ufficiale, ma anche su SportItalia e Mediaset. Gli abbonati a DAZN, Sky e NOW potranno allo stesso modo vivere la serata del calendario live, con approfondimenti e interviste. La trasmissione sarà condotta da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida.

Saranno presenti il presidente della Serie A, Ezio Simonelli, l'amministratore delegato Luigi De Siervo e tanti altri dirigenti del campionato. A Parma ci saranno anche gli ambasciatori della Lega Serie A, ovvero Fabio Capello e Ciro Ferrara, che commenteranno le giornate in presa diretta.