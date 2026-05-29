Monza-Catanzaro diretta finale di ritorno playoff Serie B: la partita di oggi live

Monza e Catanzaro si giocano la promozione in Serie A nella finale di ritorno dei playoff di Serie B . Nel match d'andata, giocato al Ceravolo domenica scorsa, i brianzoli si sono imposti per 2-0 grazie a due reti segnate nell'ultimo quarto d'ora: da Hernani, al 77', e Caso, all'89'. Negli ultimi novanta minuti, dunque, la squadra di Aquilani deve vincere con almeno tre gol di scarto per festeggiare una storica impresa. Gli uomini di Bianco partono da una posizione di vantaggio consolidato: hanno vinto in Calabria e si sono posizionati meglio in classifica nella stagione regolare (terzo posto contro il quinto dei calabresi). Per questo, a parità di gol tra le due sfide, conquisterabbero la massima serie senza necessità di disputare i tempi supplementari. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it : aggiornamenti in tempo reale.

19:52

Aquilani carica il Catanzaro

Aquilani: "Perché non crederci? Noi siamo una squadra magica, con valori morali e tecnici molto alti, che ci hanno permesso di competere contro grandi squadre. Ho piena fiducia nei miei ragazzi e vogliamo goderci questa serata. Daremo tutto quello che abbiamo, sapendo di avere le nostre carte da giocare. Poi, come sempre, sarà il campo a parlare. C'era un po' di scoramento dopo l'andata, perché il risultato ci ha penalizzato forse oltre i nostri demeriti. Di Francesco è un giocatore forte ed esperto, ha già disputato gare di questo livello. Cercheremo di sviluppare il nostro gioco per metterlo nelle condizioni di sfruttare qualche situazione di uno contro uno. Felippe Jack è giovane, ma ha grandi qualità ed è molto adatto al nostro modo di giocare. Il suo sinistro può darci una mano anche in fase offensiva. Il fatto di dover segnare non deve snaturarci: dovremo attaccare, ma mantenendo sempre il giusto equilibrio".

19:49

Le parole di Bianco prima del calcio d'inizio

Bianco: "Come ho vissuto l'avvicinamento a questa gara? Benissimo, con serenità. Siamo arrivati nel migliore dei modi a questa gara. Abbiamo disputato tre partite prima di questa, una migliore dell'altra, crescendo costantemente, e ci sono tutti i presupposti per chiudere alla grande. Di fronte avremo un avversario come il Catanzaro, una squadra di qualità che sa giocare a calcio. Faranno di tutto per impedirci di raggiungere il nostro obiettivo, ma noi vogliamo che questa sia la nostra serata. Ravanelli non è al meglio e la scelta di Delli Carri è quasi obbligata. Hernani, invece, all'andata non stava benissimo: si è messo a disposizione, ma la scorsa settimana non aveva i novanta minuti nelle gambe. Oggi, invece, è pronto per partire dal primo minuto".

19:46

L'arbitro della partita

L'arbitro per la finale di ritorno dei playoff è Massa. Insieme al direttore di gara della sezione di Imperia, i guardalinee Meli e Peretti, il quarto ufficiale di gara Mucera, quindi alla Var Di Paolo e Pezzuto.

19:35

Le panchina di Monza e Catanzaro

A disposizione: Pizzignacco, Brorsson, Lucchesi, Antov, Ravanelli, Obiang, Alvarez, Ciurria, Capolupo, Colpani, Caso, Petagna

A disposizione: Marietta, Bashi, Nuamah, Pompetti, Brighenti, Verrengia, Oudin, Alesi, Rispoli, N'dri, Frosinini, D'Alessandro