- 39'F. Moreira Pacheco (ass. : S. Pontisso)
- 78'R. Frosinini (ass. : C. Favasuli)
Monza-Catanzaro diretta finale di ritorno playoff Serie B: la partita di oggi live
Monza e Catanzaro si giocano la promozione in Serie A nella finale di ritorno dei playoff di Serie B. Nel match d'andata, giocato al Ceravolo domenica scorsa, i brianzoli si sono imposti per 2-0 grazie a due reti segnate nell'ultimo quarto d'ora: da Hernani, al 77', e Caso, all'89'. Negli ultimi novanta minuti, dunque, la squadra di Aquilani deve vincere con almeno tre gol di scarto per festeggiare una storica impresa. Gli uomini di Bianco partono da una posizione di vantaggio consolidato: hanno vinto in Calabria e si sono posizionati meglio in classifica nella stagione regolare (terzo posto contro il quinto dei calabresi). Per questo, a parità di gol tra le due sfide, conquisterabbero la massima serie senza necessità di disputare i tempi supplementari. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
21:42
78' - Doppio cambio Catanzaro
Liberali esce, in preda ai crampi: gran partita la sua. Dentro Koffi. D'Alessandro rileva Cassandro.
21:39
75' - Cambio Monza
Antonov per Bakoune nel Monza.
21:38
74' - Thiam mura Pittarello
Uscita coraggiosa di Thiam sui piedi di Pittarello, mandato in porta da Petriccione. Rimessa dal fondo per il Monza.
21:33
69' - Doppio cambio Monza
Caso per Cutrone e Lucchesi per Carboni, che era in grande difficoltà contro lo scatenato Liberali. Doppio cambio Monza.
21:28
65' - Iemmello sciupa ancora
Iemmello non ci mette convinzione in una girata a rete dal centro dell'area di rigore: la palla termina alta sulla traversa. Si dispera Aquilani. Che spavento per il Monza!
21:27
64' - Liberali pericoloso, dentro Frosinini
Liberali va via al centro dell'area di rigore, prova a chiudere sul secondo palo col sinistro ma non trova forza e precisione: para Thiam. Dentro Frosinini per Fellipe Jack.
21:26
63' - Monza-Catanzaro, conclusione di Alesi
Alesi converge verso il centro e incrocia il destro: palla sul fondo.
21:23
60' - Tiro di Pompetti
Pompetti ci prova su calcio di punizione, ma non trova lo specchio della porta.
21:20
57' - Parata di Pigliacelli su Colombo
Petagna difende palla e cross da sinistra per Colombo, che impatta il pallone di testa: parata splendida di Pigliacelli, che tiene in partita il Catanzaro.
21:18
55' - Iemmello si divora la chance del raddoppio
Passaggio di Pittarello, Iemmello gira debolmente da posizione ravvicinata verso la porta difesa da Thiam. Occasionissima sciupata dal Catanzaro. Intanto, Alesi è entrato al posto di Di Francesco.
21:15
52' - Colpo di testa di Pittarello
Colpo di testa di Pittarello su cross tagliato dalla sinistra di Fellipe Jack: palla alta sulla traversa.
21:10
47' - Delli Carri chiude su Pittarello
Anticipo aereo di Delli Carri su Pitterello. Il difensore del Monza subisce fallo.
21:09
46' - Monza-Catanzaro, inizia il secondo tempo
Via al secondo tempo di Monza-Catanzaro. Ospiti in vantaggio di un gol.
21:07
Si riparte con due cambi
Dentro Petagna, fuori Dany Mota nel Monza. Nel Catanzaro spazio per Pompetti al posto di Pontisso, ammonito nel primo tempo.
20:54
Pontisso: "Ora dobbiamo fare di tutto per fare altri due gol"
Pontisso a Dazn al termine del primo tempo di Monza-Catanzaro: "Dobbiamo cercare di fare di tutto per fare altri due gol, dovremo sbilanciarci, dobbiamo stare attenti sulle preventive e fare il massimo possibile".
20:52
Fine primo tempo, Catanzaro al riposo in vantaggio di un gol sul Monza
Fine primo tempo. Catanzaro al riposo avanti di un gol: Fellipe Jack ha sbloccato la partita. Servono altre due reti ai calabresi per ribaltare il risultato dell'andata e andare clamorosamente in Serie A dopo il 2-0 dei brianzoli nel match di andata.
20:50
48' - Pessina sfiora il gol
Pessina a un passo dal gol con un tiro velenoso ma alto dopo una percussione centrale.
20:47
45' - Due minuti di recupero, colpo di testa di Fellipe Jack
Fellipe Jack le prende tutte di testa, ma stavolta para Thiam. Concessi due minuti di recupero.
20:46
44' - Catanzaro a un passo dal raddoppio!
Paratona di Thiam su un sinistro di controbalzo potentissimo, tenuto basso da Liberali. Il Catanzaro sfiora il raddoppio e attacca a testa bassa.
20:41
39' - Gol di Fellipe Jack, Monza-Catanzaro 0-1
Gol di Fellipe Jack. Sugli sviluppi di un calcio di punizione concesso per fallo di Hernani su Di Francesco, colpo di testa perfetto di Fellipe Jack, che non lascia scampo a Thiam. Assist di Pontisso. Il Catanzaro torna a sperare. Mancano due gol per ribaltare il risultato dell'andata e conquistare la promozione in Serie A. Secondo gol stagionale per il difensore italobrasiliano.
20:38
36' - Tiro di Pontisso
Pontisso prende il tempo a Bakoune e cerca la conclusione dal limite: tiro fuori misura.
20:37
35' - Occasione per Iemmello
Di Francesco scodella sul primo palo, Iemmello sfiora, Thiam si salva parando in due tempi.
20:36
31' - Dany Mota si fa valere anche in difesa
Cassandro cerca Pittarello in area, Dany Mota encomiabile: grand chiusura difensiva.
20:31
29' - Pittarello giù in area di rigore
Pittarello crolla a terra dopo un corpo a corpo con Carboni. Massa fa cenno di proseguire.
20:27
25' - Ammonito Pontisso
Primo cartellino giallo della partita: è per Pontisso per un fallo su Dany Mota. Era in diffida e salterà la prima giornata del prossimo campionato: in Serie A o in Serie B lo si scoprirà presto.
20:26
24' - Thiam anticipa Iemmello
Lancio lungo per Iemmello, Thiam esce fino al limite dell'area per recuperare la palla.
20:24
22' - Tiro di Cutrone
Cutrone si gira e tira. Para Pigliacelli.
20:22
20' - Attacca il Monza
Bakoune per Birindelli, che crossa ancora, sul secondo palo, dove però non c'è nessuno. Cutrone aveva attaccato il primo palo.
20:16
14' - Contropiede del Monza
Contropiede del Monza, spinto da Cutrone e concluso con un tiro di destro. Antonelli si salva deviando in angolo.
20:15
13' - Colpo di testa di Fellipe Jack
Fellipe Jack pericloso: Pontisso lo trova in area sugli sviluppi di un calcio di punizione, il brasiliano colpisce di testa, para Thiam.
20:10
8' - Monza-Catanzaro, Cutrone "anticipa" Dany Mota
Pessina serve per Birindelli, che crossa da destra, Cutrone aggancia ma non controlla togliendo la palla dalla disponibilità di Dany Mota, che era meglio appostato.
20:09
7' - Delli Carri anticipa Pitterello
Il Catanzaro all'attacco. Cross di Cassandro per Pittarello, Delli Carri lo anticipa di testa.
20:05
3' - Birindelli intraprendente
Birindelli è molto attivo in questo avvio di gara. Chiude un triangolo con Cutrone, ma non riesce a calciare. Fallo di Azzi su Cassandro. Palla al Catanzaro.
20:03
1' - Partiti! Via a Monza-Catanzaro
Calcio d'inizio: comincia Monza-Catanzaro, finale di ritorno dei playoff di Serie B.
20:02
Tutto pronto per il calcio d'inizio
Monza e Catanzaro sono in campo. Tutto pronto per il calcio d'inizio. Arbitra Davide Massa.
19:55
Monza-Catanzaro, come arrivano le squadre alla partita di oggi
Come arrivano Monza a Catanzaro alla sfida di oggi.
19:52
Aquilani carica il Catanzaro
Aquilani: "Perché non crederci? Noi siamo una squadra magica, con valori morali e tecnici molto alti, che ci hanno permesso di competere contro grandi squadre. Ho piena fiducia nei miei ragazzi e vogliamo goderci questa serata. Daremo tutto quello che abbiamo, sapendo di avere le nostre carte da giocare. Poi, come sempre, sarà il campo a parlare. C'era un po' di scoramento dopo l'andata, perché il risultato ci ha penalizzato forse oltre i nostri demeriti. Di Francesco è un giocatore forte ed esperto, ha già disputato gare di questo livello. Cercheremo di sviluppare il nostro gioco per metterlo nelle condizioni di sfruttare qualche situazione di uno contro uno. Felippe Jack è giovane, ma ha grandi qualità ed è molto adatto al nostro modo di giocare. Il suo sinistro può darci una mano anche in fase offensiva. Il fatto di dover segnare non deve snaturarci: dovremo attaccare, ma mantenendo sempre il giusto equilibrio".
19:49
Le parole di Bianco prima del calcio d'inizio
Bianco: "Come ho vissuto l'avvicinamento a questa gara? Benissimo, con serenità. Siamo arrivati nel migliore dei modi a questa gara. Abbiamo disputato tre partite prima di questa, una migliore dell'altra, crescendo costantemente, e ci sono tutti i presupposti per chiudere alla grande. Di fronte avremo un avversario come il Catanzaro, una squadra di qualità che sa giocare a calcio. Faranno di tutto per impedirci di raggiungere il nostro obiettivo, ma noi vogliamo che questa sia la nostra serata. Ravanelli non è al meglio e la scelta di Delli Carri è quasi obbligata. Hernani, invece, all'andata non stava benissimo: si è messo a disposizione, ma la scorsa settimana non aveva i novanta minuti nelle gambe. Oggi, invece, è pronto per partire dal primo minuto".
19:46
L'arbitro della partita
L'arbitro per la finale di ritorno dei playoff è Massa. Insieme al direttore di gara della sezione di Imperia, i guardalinee Meli e Peretti, il quarto ufficiale di gara Mucera, quindi alla Var Di Paolo e Pezzuto.
19:35
Le panchina di Monza e Catanzaro
A disposizione: Pizzignacco, Brorsson, Lucchesi, Antov, Ravanelli, Obiang, Alvarez, Ciurria, Capolupo, Colpani, Caso, Petagna
A disposizione: Marietta, Bashi, Nuamah, Pompetti, Brighenti, Verrengia, Oudin, Alesi, Rispoli, N'dri, Frosinini, D'Alessandro
19:29
Catanzaro, la formazione ufficiale
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Fellipe Jack; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Di Francesco; Liberali, Iemmello; Pittarello. Allenatore: Aquilani
19:28
Monza, la formazione ufficiale
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Delli Carri, Carboni; Bakoune, Pessina, Colombo, Azzi; Hernani, Dany Mota; Cutrone. Allenatore: Bianco
19:14
Dove vedere Monza-Catanzaro in diretta tv e streaming
Per scoprire dove vedere Monza-Catanzaro in diretta tv e streaming, CLICCA QUI!
19:00
Manca sempre meno a Monza-Catanzaro!
Il calcio d'inizio di Monza-Catanzaro è in programma alle 20 all'U-Power Stadium di Monza.