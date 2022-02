Malinovskyi segna e mostra la maglia: "No alla guerra in Ucraina"

IL PIREO (GRECIA) - Ruslan Malinovskyi si è reso protagonista nel ritorno del play-off di Europa League tra Atalanta e Olympiacos con una doppietta in soli 3 minuti. In occasione del suo primo gol, per il momentaneo 2-0 al 21' della ripresa, il centrocampista ha esultato mostrando una maglietta con la scritta "No War Ukraine", ovvero "No alla guerra in Ucraina". Il centrocampista ucraino ha poi giunto le mani in segno di preghiera, un gesto eloquente per poter chiedere il cessate il fuoco nella sua Nazione. Malinovskyi aveva già lanciato un appello sui social prima della partita, scrivendo: "Ucraina sotto attacco. Per favore, spargete la voce e pregate per il nostro Paese", condividendo gli estremi bancari per le donazioni in favore dell'esercito del suo paese.