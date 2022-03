Atalanta, Gasperini: "Per l'Europa non ci tiriamo indietro"

BERGAMO - Il pareggio maturato col Genoa allontana l'Atalanta dal quarto posto, ma Gian Piero Gasperini non fa drammi: "Il risultato alla fine è giusto - ammette il tecnico nerazzurro ai microfoni di Dazn - abbiamo avuto qualche occasione in più, ma loro sono stati bravi ad impedirci di giocare aggredendoci alti. Hanno anche avuto un’occasione clamorosa nella ripresa. Il Genoa sta rendendo la vita difficile a tutti, impedendo agli avversari di giocare bene. Nel gioco aereo siamo andati bene in difesa, meno in mezzo al campo e davanti. Abbiamo avuto delle occasioni ma non siamo riusciti a sbloccarla, peccato. Le prestazioni che mettiamo in campo dipendono anche da come l’avversario ti fa giocare. Era difficile giocare bene contro il Genoa per come stanno in campo: che ci sarebbe stata più battaglia che gioco si sapeva. Bisogna rendere merito al Genoa, che da tante partite gioca nello stesso modo".