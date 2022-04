Atalanta, Maehle salta la trasferta di Lipsia

BERGAMO - Atalanta in emergenza per la trasferta di Europa League sul campo del Lipsia. Nemmeno Joakim Maehle infatti, fa parte della comitiva nerazzurra in partenza per la Germania. L'esterno danese ha accusato fastidi al ginocchio sinistro già nel finale della partita di domenica col Napoli in campionato unendosi così alle defezioni del lungodegente Rafael Toloi, stiratosi il flessore destro nell'ottavo di finale di ritorno a Leverkusen, e di Berat Djimsiti, uscito nel corso della partita contro i partenopei per una sublussazione alla spalla sinistra. Rientra invece a disposizione il turco Demiral, in precedenza tenuto a riposo per un risentimento alla regione laterale della coscia sinistra. Sono 21 i convocati da Gasperini.