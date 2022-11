Atalanta, Gasperini: "Incassati troppi gol simili. Fase di transizione ma sono ottimista"

BERGAMO - L'Atalanta cede le armi all'Inter. Al Gewiss Stadium la squadra di Simone Inzaghi si impone (3-2). Questo il commento di Gian Piero Gasperini ai microfoni di Dazn. "Il primo gol è stato abbastanza sfortunato. Il cross era controllabile, la deviazione ha tagliato fuori Palomino. Non c'erano stati episodi nel primo tempo per l'Inter, cresciuta nella ripresa. La mancanza di risultati? Abbiamo avuto un po' di fortuna a inizio stagione, nelle ultime abbiamo incontrato squadre forti come Napoli, Lazio e Inter. Siamo usciti senza punti, non sempre giustamente. Oggi poteva andare diversamente, anche col Napoli. Solo a Lecce abbiamo fatto male, in mezzo abbiamo vinto a Empoli. Ci ha abbassato in classifica, ma in questo momento si può avere fiducia per il futuro. Cambio modulo? Si è fatto male Toloi, abbiamo giocato a 4, alzando Scalvini a centrocampo. Ha fatto un buon primo tempo, volevo portare Kop in quella posizione. I gol subiti? Sì, si può lavorare. Subiti gol simili: guardate Osimhen, situazioni nate da palla inattiva. Abbiamo trovato squadre forti in questo, di testa non hanno fatto gol solo a noi. Abbiamo preso un po' di gol evitabili, penso anche a Lecce. Indubbiamente sì. Per tanto tempo non avevamo preso gol così, ma sono stati tutti pesanti".