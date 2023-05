Cori razzisti contro Vlahovic durante Atalanta-Juve: il gesto ai tifosi dopo il gol

Seconda vittoria consecutiva per la Juventus che batte l'Atalanta per 0-2 con i gol di Iling e Vlahovic . Proprio l'attaccante serbo, al secondo gol consecutivo in campionato, è stato oggetto di un episodio di razzismo nel corso della partita.

Atalanta-Juventus: l'episodio di razzismo contro Vlahvoic

Cori vergognosi dei tifosi dell'Atalanta contro Dusan Vlahovic: "sei uno zingaro" la frase ripetuta prima del gol dello 0-2 segnato dall'attaccante al 98esimo. Maehle e De Roon avevano invitato la Curva a smetterla mentre l'arbitro Doveri ha fermato la gara per poi farla ripartire e i cori si sono intensificati.

Il gesto della squadra dopo il gol

I compagni di squadra di Vlahovic hanno circondato il calciatore dopo il secondo gol per evitare che potesse "vendicarsi" contro i tifosi dell'Atalanta. L'accerchiamento e la festa per il 2-0 è durato più del dovuto proprio per permettere all'attaccante serbo di sbollire la rabbia. Al termine della gara Vlahovic ha preso per mano un bambino e lo ha portato al centro del campo, quasi a voler lanciare un messaggio ai tifosi avversari.