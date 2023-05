Gasperini, duro botta e risposta in diretta tv sui cori razzisti a Vlahovic

BERGAMO - "Purtroppo ci mancano molti giocatori nello stesso reparto per infortunio e in panchina siamo un po' in emergenza, ma la squadra ha fatto una buona partita: gli episodi però non sono stati favorevoli. La sconitta ci rammarica, abbiamo fatto una prestazione ottima". Così il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Sky dopo la gara con la Juve: "Nonostante gli infortuni dobbiamo essere soddisfatti di classifica e squadra. Mancano quattro partite importanti e abbiamo ancora possibilità di arrivare in Europa. Ederson nel primo tempo non era al top, ha avuto un piccolo infortunio. Al suo posto Boga è partito bene ma ha avuto una distorsione alla caviglia abbastanza importante. Magari la prossima settimana recuperemo qualcuno". Infine, gli episodi: "Ce ne sono stati diversi sfavorevoli per noi: il gol di Illing è venuto da un rimpallo, poi Zappacosta che cade e si porta giù un compagno di squadra".