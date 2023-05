Allegri perde la testa con Bonucci: il gesto furioso dopo il gol di Vlahovic

L'episodio tra Allegri e Bonucci

La panchina della Juve è entrata in campo per festeggiare insieme a tutta la squadra, con Bonucci che si è subito rivolto con fare polemico nei confronti del direttore di gara. A quel punto, Allegri l'ha fermato in maniera aggressiva per evitare una possibile espulsione al centrale difensivo bianconero. Scene che hanno fatto da sfondo alla preziosa vittoria conquistata dalla Juve a Bergamo.