Salernitana-Atalanta, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Candreva?

SALERNO - Rientro importante in casa Salernitana: ecco Candreva. Con lui tornano a disposizione anche Gyomber e Crngoj. Nel 3-4-2-1 di Paulo Sousa spazio a Ochoa tra i pali; in difesa agiranno Daniliuc, Gyomber e Pirola; L. Coulibaly e Bohinen comanderanno il gioco in mezzo al campo, con Mazzocchi e Bradaric laterali. Candreva e Kastanos, quest'ultimo in ballottaggio con Piatek, a supporto di Dia. Qui Atalanta: Hojlund va verso la convocazione. Toloi, Djimsiti e Scalvini a ptotezione della porta difesa da Sportiello. Soppy dovrebbe sostituire lo squalificato Maehle. Ci sarà Zappacosta a sinistra, con Ederson e De Roon a centrocampo. Davanti Koopmeiners e Pasalic sosterranno Zapata. Ancora out Lookman, ko anche Palomino e Boga.