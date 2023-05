Salernitana-Atalanta 1-0, la moviola: regolare il gol decisivo

Partita senza complessità particolari, che pure Piccinini porta a termine non senza qualche sbavatura, soprattutto dal punto di vista tecnico/disciplinare. La linea di intervento non sempre è coerente: 12 falli e zero gialli nel primo tempo (ma con diverse situazioni non sanzionate, a testimonianza di una possibile soglia del fallo alta), alla fine il tassametro segnerà 27 falli e 4 ammoniti, col risultato che la partita è salita un po’ di tono.