Atalanta-Verona 3-1: Gasperini vince in rimonta e sorpassa la Roma

BERGAMO - Dopo due sconfitte di fila (con la Juve e a Salerno) l'Atalanta torna al successo nella 36ª giornata di Serie A, superando in rimonta il Verona (3-1) tra le mura amiche del Gewiss Stadium. Una vittoria che consente alla squadra di Gasperini di rilanciarsi nella corsa all'Europa , con il momentaneo sorpasso sulla Roma (ora a -2 dai nerazzurri e attesa dalla sfida con la Salernitana ), mentre complica la strada verso la salvezza per gli scaligeri che restano terz'ultimi.

Atalanta-Verona 3-1: statistiche e tabellino

Avanti il Verona, ma la Dea rimonta

Decimata dagli infortuni (out Boga, Hateboer, Palomino, Ruggeri, Soppy e Zapata) la Dea si fa sorprendere dalla brillanate partenza dell'Hellas, a sua volta costretto a rinunciare a diversi giocatori (Dawidowicz, Doig, Henry, Lasagna e Duda). Passano infatti appena 11' e gli ospiti passano in vantaggio con Lazovic che di destro batte Sportiello. Uno 'schiaffo' che provoca la pronta reazione dell'Atalanta, che rimette presto le cose a posto con una conclusione di Zappacosta che supera Montipò, bravo poi a salvare su Hojlund al 37'. Meno bravo invece il portiere degli scaligeri a inizio ripresa, quando prova a dribblare Pasalic che invece gli ruba il pallone e insacca il gol del sorpasso. Il Verona accusa il colpo e al 62' arriva anche il tris nerazzurro, firmato da Hojlund con un sinistro da fuori area. L'uno-due è micidiale ma la squadra di Zaffaroni non molla, vedendo però le proprie speranze infrangersi nel finale sulla traversa scheggiata da Sulemana (82') e sul palo colpito da Gaich (all'84' su 'regalo' di Scalvini).

Serie A: la classifica

Serie A: risultati, tabellini e calendario