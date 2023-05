Inter-Atalanta, dove vederla in tv

Partita: Inter-Atalanta

Orario partita: 20:45

Canale Tv: Dazn, Sky



Pay TV Streaming: Dazn, Sky-Go, Now

Inter-Atalanta orari e canali

Inter-Atalanta, match valido per la trentasettesima giornata di serie A, in programma allo stadio Giuseppe Meazza, San Siro di Milano, sarà trasmesso in diretta su Sky, con canali di riferimento Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 251); e su DAZN, scaricando l'app attraverso una Smart TV compatibile e un dispositivo come Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure console PlayStation o XBox.

Dove vedere Inter-Atalanta in diretta TV

Inter-Atalanta sarà trasmessa in diretta su Sky e Dazn attraverso l'app utilizzabile su smart tv, console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Inter-Atalanta dove vederla in streaming

La partita tra Inter e Atalanta sarà visibile in streaming su Dazn, attraverso smartphone, pc, tablet e tutti i dispositivi compatibili; con Sky-Go, per gli abbonati Sky. In alternativa si può ricorrere alla piattaforma Now TV,utile per assistere alla programmazione di Sky: basterà acquistare uno dei pacchetti dedicati per avviare la visione dell'evento.

Inter-Atalanta in Diretta: la cronaca

L'Inter in campionato è reduce dal ko di Napoli (3-1), mentre l'Atalanta nell'ultimo turno ha superato al Gewiss Stadium il Verona per (3-1). Qui le probabili formazioni.

Inter-Atalanta, segui la diretta sul nostro sito

