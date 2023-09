De Ketelaere, il telefono e Djokovic: il clamoroso retroscena

ROMA - E' un De Ketelaere rinato, quello che Gasperini si sta godendo all' Atalanta. E anche ieri il belga ha inserito il proprio nome nel tabellino, sezione marcatori, della gara dei nerazzurri contro il Rakow . Al 49' De Ketelaere interviene di testa sul cross di Zappacosta , spedisce il pallone in rete ed esulta. Come? Mimando con la mano la cornetta di un telefono, un gesto sempre più frequente, non solo nel mondo del calcio.

Qual è il clamoroso retroscena dell'esultanza di De Ketelaere?

Gli appassionati di tennis non hanno certo faticato a riconoscere nel gesto di De Ketelaere la stessa esultanza di Novak Djokovic in occasione della vittoria, agli Us Open, contro Ben Shelton. Il retroscena è che il gesto è caratteristico proprio di Ben Shelton e così Nole, dopo averlo battuto, ne ha copiato l'esultanza facendo finta di rispondere al telefono e buttando giù di forza la cornetta. Lo stesso Ben Shelton aveva in precedenza commentato il proprio gesto "per me è un po' come dire che sono connesso", indicando anche la fonte di ispirazione del proprio gesto: "sono molto amico di molti atleti di atletica leggera che si allenano all’Università della Florida. In particolare, Grant Holloway, che per tre anni di fila ha vinto i campionati del mondo. L'esultanza è sua, la ripete sempre". E ora anche De Ketelaere si è aggiunto alla lista degli sportivi che esultano con una... telefonata.