Storica EuroAtalanta: qualificata con 2 turni d'anticipo, Ederson gigante

Per la prima volta nella sua storia, l'Atalanta si qualifica con due turni d'anticipo agli ottavi di finale di una Coppa europea. Impresa coronata con pieno merito, grazie alla vittoria sullo Sturm Graz, rivale coriaceo, che ha reso sofferto il primo tempo, cedendo però nettamente nella ripresa durante la quale, passata in vantaggio, la squadra di Gasperini ha dominato gli austriaci in lungo e in largo: 4 nitide palle-gol (Muriel, Pasalic e ancora Pasalic, però, nella circostanza, Scherpen si è superato; Ederson), 5 i tiri in porta, 15 i tiri totali, netta la supremazia nei calci d'angolo. Berat Djimsiti non poteva festeggiare in modo migliore la duecentesima partita in maglia nerazzurra. Nonostante le assenze di Ruggeri, De Ketelaere e Scalvini, ancora una volta Gasperini ha cavato una novità dal suo cappello a cilindro, schierando subito Bakker debuttante titolare sulla fascia: l'olandese ha superato bene la prova e altrettanto ha fatto nel secondo tempo Hateboer, quando gli olandesi in campo sono diventati addirittura quattro, assieme ai sempre fondamentali Koopmeiners e de Roon, supportati dal guerriero bosniaco Kolasinac.