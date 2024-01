Atalanta, show di De Ketelaere: 3-1 al Sassuolo in Coppa Italia

De Ketelaere si regala il Milan: doppietta al Sassuolo

Tutto facile per la Dea che passa dopo 24 minuti proprio con il belga su assist di Pasalic. Nella ripresa l'accoppiata De Ketelaere-Miranchuk si scatena: prima doppietta dell'ex Milan con assist del russo, poi i ruoli si invertono per la rete del 3-0 al 77'. Nel finale, in pieno recupero, è di Boloca il gol del Sassuolo per il definitivo 3-1.