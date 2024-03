Gasperini attacca il calendario: "L'Atalanta gioca senza preparare la partita. Vi sembra normale?"

A 24 ore dal fischio d'inizio di Sporting-Atalanta , Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport per presentare il terzo confronto stagionale con la formazione lusitana, l'ennesimo di una serie di impegni in pochi giorni. Ancora vivo il rammarico per la sconfitta interna con il Bologna , ma preoccupa l'impossibilità di recuperare energie psico-fisiche in vista di un ottavo di finale di Europa League .

Gasperini contro il calendario: "Il recupero con l'Inter

Gasperini, alla vigilia di Sporting-Atalanta, è tornato sul percorso di Sporting e Atalanta in questi mesi, tra potenziale e possibili cambiamenti: “Da ottobre son passati tanti mesi, tantissime partite - ha ribadito a Sky Sport -. Lo Sporting era una squadra già molto forte in quel momento, si è consolidata nel corso di questi mesi, confermandosi in testa al campionato e facendo bene in Europa, anche se ha dovuto fare un turno in più. Anche noi credo che abbiamo fatto delle buone cose in questo lungo percorso, facendo bene in Europa, in Coppa Italia e restando nelle zone alte in Serie A. Sono due squadre un po’ diverse rispetto alla fase a gironi, ma entrambe formazioni importanti".

Prestazioni all'altezza, ma risultati deludenti, almeno contro Milan, Inter e Bologna: "Abbiamo fatto un punto col Milan, abbiamo perso con l’Inter ma con questa Inter ci sta. Abbiamo perso con il Bologna, purtroppo, speravamo di fare un risultato diverso, sicuramente. Resta tanto rammarico per come si è sviluppata. Ma questa è un’altra competizione, si riparte. L’unico problema per noi è che stiamo giocando partite di questo livello in modo troppo ravvicinato. Questo può rappresentare veramente una difficoltà, perché quattro partite del genere in undici giorni, senza pensare alle prossime tre in otto giorni con Juve, Sporting e Fiorentina, avremmo preferito evitarle".

La partita con l'Inter ha scompaginato i piani del Gasp: "Il recupero con l’Inter è stata inserita in un momento in cui noi abbiamo avuto due mesi normali, beneficiandone sicuramente. È stata inserita in mezzo a partite in cui avremmo avuto bisogno di un po’ più di respiro, tra l’una e l’altra, invece ci siamo visti ieri e oggi siamo partiti. Domani giochiamo una partita senza praticamente prepararla. Facciamo giusto un allenamento adesso, con tutti gli occhi addosso per capire come giochiamo...".

Gasperini su Scamacca: "Deve togliersi di dosso un po' di pressione"

Prima di dedicarsi alla rifinitura pre Sporting-Atalanta, mister Gasperini ha parlato anche del suo centravanti, Gianluca Scamacca: "Credo che sia sulla strada giusta per interpretare il ruolo dell'attaccante in chiave moderna. Sta lavorando tanto, ma credo debba togliersi di dosso un po' di pressione e un po' di muso lungo quando commette degli errori. Gioca con troppa pressione addosso e questo un po' finisce per condizionarlo, ma sono sicuro che continuerà a crescere come sta facendo".