Atalanta, che passione: mille tifosi a Zingonia per l'allenamento

Passione alle stelle in casa Atalanta. La squadra di Gasperini si è allenata circondata dall'affetto di più di mille tifosi, che hanno invaso Zingonia. Tra canti, bandiere e cori. Un attestato di stima non nuovo dalle parti di Bergamo. Il momento è più che positivo. Del resto, Scamacca e compagni sono reduci dal successo pieno e rotondo contro il Napoli e adesso aspettano di sfidare la Fiorentina, nell'andata dei quarti di finale in Coppa Italia. L'Atalanta è in corsa anche in Europa League: l'ostacolo si chiama Liverpool.