Immensa Atalanta, sei nella storia: il Liverpool s'inchina alla Dea

Canta e urla di gioia, Atalanta. Balla e piangi, Bergamo con i tuoi Eroi, con Gasperini, i Percassi, Pagliuca, perché una notte così non la dimenticherà mai. La notte più bella della tua storia, la notte più preziosa, la notte della Dea della corsa, capace di un'impresa eccezionale: la qualificazione alla semifinale di Europa League, trentasei anni dopo la semifinale di Coppa delle Coppe con il Malines, in panchina Emiliano Mondonico. Lassù qualcuno ti ama davvero, Atalanta. Hai eliminato una delle squadre più famose e più prestigiose del mondo, la grande favorita per la vittoria finale. Hai cominciato a batterla a casa sua per 3-0 e hai ribadito la tua forza a Bergamo, sia pure perdendo di misura con il Liverpool, nella cui bacheca, ad Anfield sono allineate 6 Champions League, 1 mondiale per club, 3 Coppe Uefa, 4 Supercoppe Uefa, 19 titoli inglesi, 8 Coppe d'Inghilterra, 10 Coppe di Lega, 16 Community Shields. Basti questo palmarès per avere un'idea della grandezza dell'exploit gasperiniano e della mostruosa prova collettiva di orgoglio, resilienza, capacità di sacrificio dell'Atalanta che ha chiuso addirittura in crescendo.