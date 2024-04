Atalanta, Gasperini nei guai: gli esami di Holm e Toloi

BERGAMO - Arrivano brutte notizie per l'Atalanta e per Gian Piero Gasperini. I difensori Emil Holm e Rafael Toloi si sono sottoposti agli esami strumentali dopo gli infortuni rimediati domenica (21 aprile) sul campo del Monza: gli esiti hanno evidenziato una lesione muscolare tra il primo e il secondo grado del soleo destro per lo svedese ex Spezia mentre per il difensore italiano c'è la lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale destro.