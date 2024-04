Atalanta, la settimana perfetta Pronta per il Marsiglia (e non solo)

Terza vittoria consecutiva in sette giorni (Monza, Fiorentina, Empoli); terza finale di Coppa Italia conquistata negli ultimi cinque anni; ottimo turnover; Lookman scatenato, El Bilal Touré sempre più inserito negli schemi gasperiniani; due punti rosicchiati alla Roma, con una partita da recuperare e lo scontro diretto con i giallorossi da disputare a Bergamo, domenica 12 maggio. Decisamente, l'Atalanta ha vissuto la settimana perfetta e, adesso, può concentrarsi sul Marsiglia che l'attende il 2 maggio al Vélodrome. Gasperini ha diversi buoni motivi per dirsi soddisfatto. Alla vigilia, l'allenatore aveva avvertito quanto la gara con l'Empoli sarebbe potuta essere una trappola, qualora la squadra non l'avesse affrontata con la giusta concentrazione, incurante dei 26 punti in più rispetto ai toscani di Nicola, in piena ripresa dopo la vittoria sul Napoli. Tuttavia, è evidente come l'azzeccata rotazione dei titolari, attingendo a un organico qualitativamente e quantitativamente di prim'ordine, ancora una volta si sia rivelata la chiave di volta per cogliere un successo tanto prezioso.