Napoli-Roma diretta, al Maradona termina 2-2 LIVE

Partita con vista sull'Europa: Napoli-Roma era esattamente questo . La squadra di Calzona in campo per superare il periodo di crisi e conquistare un posto in Europa, quella di De Rossi per continuare a credere nella Champions, a maggior ragione dopo che il Bologna, nel pomeriggio, aveva pareggiato con l'Udinese. Alla fine è finita 2-2 e il punto non serve a nessuno: il Napoli è ancora a cinque punti dalla Lazio, la Roma resta a quattro dal Bologna ma non è più padrona del suo destino in chiave quinto posto. L'Atalanta ha battuto l'Empoli 2-0 e ora è a 57 punti, a meno due dalla Roma ma con una partita in meno. E' ancora tutto aperto, quindi. Le buone notizie, per Calzona e De Rossi, arrivano dal carattere delle due squadre: nessuna delle due ci stava a perdere . Non poco. Per i giallorossi, adesso, testa all'Europa: giovedì all'Olimpico, per la semifinale di andata di Europa League, arriva la corazzata Bayer Leverkusen. Di seguito tutta la cronaca, dal prepartita al fischio finale.

Pellegrini, 200 partite in giallorosso

Napoli-Roma è stata una gara davvero importante per Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma, infatti, ha raggiunto quota 200 presenze in Serie A con la maglia della Roma

La Roma torna da Napoli subito dopo la partita

La Roma tornerà da Napoli stasera subito dopo la partita: da domani testa al Bayer Leverkusen

De Rossi e la battuta a Calzona

Abraham torna al gol dopo un anno

"Il Napoli è un'ottima squadra, noi abbiamo giocate tante partite, ci sta che eravamo un po' affaticati. Un punto è comunque qualcosa, anche se ne volevamo tre": queste le parole di Tammy Abraham.

Tra poco le conferenze dei due allenatori

De Laurentiis non ha guardato il rigore di Osimhen

Napoli-Roma termina 2-2

Napoli-Roma termina 2-2, un punto che in chiave Europa non aiuta nessuna delle due squadre

90' Cinque i minuti di recupero

Cinque i minuti di recupero

89' Napoli vicino al 3-1, decisivo Mancini

Il Napoli prova a vincere, ma Mancini è bravissimo a disturbare Osimhen

19:47

88' Gol di Abraham annullato per fuorigioco, ma il Var convalida

Gol di testa di Abraham su angolo di Dybala e sponda di N'Dicka: Sozza annulla per fuorigioco, ma il Var assegna il gol perché Di Lorenzo tiene in gioco l'inglese

87' Esce Traoré, dentro Ostigard

Esce Traoré che non sta bene, dentro Ostigard

83' Napoli in vantaggio con Osimhen

Napoli in vantaggio con Osimhen: rigore perfetto

81' Il Napoli chiede un rigore: per Sozza non c'è, il Var lo richiama: penalty assegnato

Il Napoli chiede un rigore per un contatto tra Renato Sanches e Kvara: per Sozza non è rigore, al Var Irrati e Abisso lo richiamano. Rigore per il Napoli.

80' Dieci minuti al termine di Napoli-Roma

75' Ammonito Rrahmani

Ammonito Rrahmani per fallo su Dybala

73' Svilar perfetto su Osimhen

Clamorosa azione verticale del Napoli, con Osimhen che palla al piede brucia Mancini. Ma altrettanto clamorosa è la parata di Svilar: forse l'azione più bella del match

69' Doppio cambio per la Roma e per il Napoli

Dopo un tiro a lato di Politano doppio cambio per la Roma: fuori Azmoun e Bove, dentro Abraham e Renato Sanches. Calzona leva Cajuste e Politano, dentro Traoré e Ngonge

67' Ci prova Pellegrini

Si ributta in avanti la Roma ma sul tiro di Pellegrini Meret è attento

65' Osimhen sfiora il raddoppio

Cambio per la Roma: fuori ElSha, anche pensando al Leverkusen, dentro Angelino. Il Napoli rinvia il cambio mentre Osimhen, di testa, sfiora il 2-1 subito dopo il pari di Olivera

64' Pari del Napoli

Pareggio del Napoli: Olivera tira dal limite, c'è una carambola col pallone che si impenna all'improvviso, ma Svilar non ce la fa a recuperarla e palla in rete

59' Roma in vantaggio con Dybala

Dybala dal dischetto non sbaglia: rigore perfetto e Roma in vantaggio, anche se Meret aveva intuito l'angolo

58' Rigore per la Roma

Juan Jesus tocca Azmoun in area: per Sozza è rigore, Abisso e Irrati al var confermano la decisione

54' Ancora Svilar perfetto su Osimhen e Cajuste

Osimhen porta in avanti il Napoli, ma il suo cross rasoterra non viene intercettato da Cajuste perché Svilar è perfetto nell'uscita bassa. Poco dopo Svilar si ripete su Lobotka

54' La Roma ha in mano il pallino

La Roma ha in mano in questo momento il pallino del gioco ma sia Pellegrini sia El Shaarawy non riescono ad essere pericolosi

50' El Shaarawy calcia a lato

La Roma sembra più reattiva: a lato il tiro di El Shaarawy

Tornano in campo le squadre

46' Tornano in campo le squadre: via al secondo tempo

45' Fine primo tempo: Napoli-Roma 0-0

Termina, dopo un minuto di recupero, il primo tempo

44' Di Lorenzo ancora vicino al vantaggio

Punizione dalla trequarti di Kvara, Di Lorenzo tocca il pallone quel tanto che basta di testa per inquadrare la porta, ma il pallone ternina a lato. Un minuto di recupero, poi si andrà nello spogliatoio

40' Il Napoli pressa ancora

La Roma appare in difficoltà: il Napoli pressa, il tiro di Juan Jesus è alto ma il brasiliano era in fuorigioco. La Roma sembra essere più stanca rispetto alla squadra di Calzona

38' Napoli a un passo dal vantaggio

Tiro di Kvara, la deviazione di N'Dicka spiazza Svilar ma la palla termina fuori

35' Grande caldo al Maradona, Anguissa si divora il vantaggio

Al Maradona grande caldo, ritmi bassi e partita che vive di fiammate. Anguissa si invola davanti al portiere, Svilar esce, il tiro del difensore del Napoli è da dimenticare

31' Doppia occasione per Osimhen e Pellegrini

Le due squadre provano a passare in vantaggio: il Napoli con Osimhen trova ancora Svilar, il tiro di Pellegrini è troppo debole e non crea problemi a Meret

Tutte le statistiche del match

27' N'Dicka salva ancora su Osimhen

Ancora N'Dicka su Osimhen: il nigeriano riceve da Anguissa, si gira per tirare ma il difensore della Roma si oppone col corpo

19' Svilar attento su Di Lorenzo

Politano entra in area e serve Di Lorenzo, ma Svilar sul suo palo è attentissimo

Sui social si chiede un rigore per la Roma

Intanto, sui social, si chiede un rigore per la Roma per un presunto tocco di mano in area del Napoli. In realtà il tocco di Olivera, dopo un contrasto con Azmoun dopo un minuto, appare fuori area.

15' Ci prova Juan Jesus: pallone in curva

Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Juan Jesus prova la girata al volo: alto

11' Scontro tra Anguissa e Cristante

Scontro tra Cristante e Anguissa: il giocatore del Napoli perde una scarpa. Punizione per il Napoli

10' Che duello tra Osimhen e N'Dicka

N'Dicka respinge e manda in angolo una conclusione di Osimhen: tra campionato, coppa e coppa d'Africa i due si conoscono benissimo

5' Pellegrini di testa: alto

Pellegrini di testa; alto. La Roma pericolosa poco prima con Spinazzola in area su invenzione di Dybala

4' Clima surreale al Maradona

Al Maradona si sentono le voci degli allenatori e dei giocatori, pochissimo i tifosi

1' Calcio d'inizio, batte la Roma

Via a Napoli-Roma: i giallorossi battono il calcio d'inizio

Napoli, le parole di Di Lorenzo

Queste le parole di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli: "Le responsabilità i giocatori se le prendono. Questa è una partita importante e daremo il meglio"

Geolier canta nel prepartita con la maglia numero 10 del Boca

Nel prepartita di Napoli-Roma canta al Maradona Geolier con la maglia numero 10 del Boca

De Rossi: "Il Napoli è una grande squadra, ecco perché ho scelto Kristensen"

"Dovremo avere atteggiamento da grande squadra perché affrontiamo una grande squadra ferita che vorrà dimostrare di essere ancora campione. Dovremo fare 90' praticamente perfetta per vincere. Il ritorno di N'Dicka? Ha saltato solo una settimana, non abbiamo paura della sua condizione fisica, si è allenato bene, ha spinto, non ha paura dei contrasti, ci fidiamo tantissimo di lui. Kristensen? Ha fatto sempre la sua parte, abbiamo Celik squalificato in coppa e lui fuori dalla lista Uefa. Rick è rimasto a casa a curarsi e riposarsi. Azmoun è un trequartista che si è messo per sbaglio la maglia numero nove, ma la nostra interpretazione non cambia"

Calzona: "Io ho preso le mie responsabilità, è giusto che le prendano i calciatori"

"La vittoria ci farebbe togliere tutte le scorie della settimana. Io mi sono preso le mie responsabilità, è giusto che le prendano anche i calciatori. Traoré ha una vite che gli dà fastidio, siamo obbligati a fare delle scelte. Spero che i ragazzi si liberino delle problematiche che abbiamo in questo momento, serve fare la prestazione. Mi aspetto una reazione di orgoglio"

Roma, Karsdorp non convocato

Con la Roma a Napoli non c'è Rick Karsdorp: dovrebbe recuperare per il Bayer Leverkusen giovedì

La Roma entra in campo per il riscaldamento, il Maradona fischia

Fischi dal Maradona per la Roma, in campo per il riscaldamento

Totti, che parole per De Rossi

Napoli-Roma, qui tutte le info del match

Napoli, la formazione scelta da Calzona

Questa la formazione scelta da Calzona: Meret; Di Lorenzo, Rrhmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Il modulo è il 4-3-3

Roma, la formazione ufficiale a Napoli

Questa la formazione ufficiale della Roma: Svilar; Kristensen, Mancini, N'Dicka, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; El Shaarawy, Azmoun, Dybala. Il modulo scelto da De Rossi è il 4-3-3

Napoli-Roma, alle 18 il fischio d'inizio

Si gioca allo stadio Maradona, sotto un sole estivo: alle 18 fischio d'inizio di Napoli-Roma

