Atalanta, Percassi apre all'addio di Gasperini: "Se lui vorrà..."

L'Atalanta esulta per la seconda finale conquistata in stagione. Dopo quella di Coppa Italia contro la Juventus, il 22 maggio la squadra di Gasperini affronterà il Bayer Leverkusen per la conquista dell'Europa League. Grande festa ieri per la vittoria 3-0 contro il Marsiglia, ma a fine partita il presidente Antonio Percassi ha aperto anche all'ipotesi addio per Gasperini, primo obiettivo per il Napoli di De Laurentiis.