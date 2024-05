Napoli, De Laurentiis elogia Gasperini: “Guardo sempre l’Atalanta, è bravissimo”

Solo conferme. Ad Aurelio De Laurentiis piace il profilo di Gasperini come allenatore del Napoli del futuro. Il numero uno del club azzurro l'ha detto senza troppi giri di parole a Tag24, a margine dell’inaugurazione della Race for The Cure, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo: "Vedo sempre le partite dell’Atalanta con grande interesse perché ha un bravissimo allenatore, degli ottimi giocatori e fa un calcio molto interessante". Gasperini sta provando a riportare Bergamo in Champions Legue, nel frattempo è in pole per la panchina del Napoli, ma non mancano le alternative.