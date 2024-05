Napoli in pole per Gasperini. Due le alternative con la variabile Conte

Un dentista non è un mental coach, per non dire un terapeuta, ma il Dentista è un allenatore che ha guadagnato il soprannome per il modo in cui fa giocare le sue squadre. E ancora: se seguito a dovere è in grado di moltiplicare il rendimento dei suoi giocatori come una scarica di adrenalina e anche di aumentarne la fame come una dieta ferrea. Niente male, vero? Gian Piero Gasperini è così: basta analizzare la storia recente della sua Atalanta. Non è un caso, probabilmente, che sia finito in cima alla lista del Napoli, a caccia di un leader in campo e non soltanto di un allenatore, dopo lo scempio di una stagione cadenzata da una miriade di problemi seminati, senza pietà, in ogni angolo del pianeta azzurro. Tutti responsabili, chi più e chi meno. Ma tant’è: sarà fondamentale non perdere di vista ciò che è accaduto in un anno da campioni (decaduti), così da compilare un bell’elenco di cose da fare o evitare per rifondare nella maniera più sensata e proficua possibile. Serviranno molta prudenza e moltissima saggezza.