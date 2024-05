Atalanta-Marsiglia ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Atalanta-Marsiglia, l'orario

Atalanta-Marsiglia andrà in scena oggi, giovedì 9 maggio, con calcio d'inizio alle ore 21. Si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo. Gara valida come ritorno delle semifinali di Europa League.

Dove vedere Atalanta-Marsiglia in diretta tv

La partita tra Atalanta e Marsiglia verrà trasmessa in diretta su DAZN, su Sky Sport Calcio e su Sky 253. Potrete seguire la diretta testuale del match sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Atalanta-Marsiglia in streaming

Atalanta-Marsiglia sarà visibile non solo in diretta tv ma anche in streaming scaricando le app di DAZN, Sky Go e Now sui vostri dispositivi mobili pc, smartphone e tablet.