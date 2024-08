Gasperini: “Koopmeiners ha avuto quello che voleva. Cuadrado? Dà fastidio…”

Alla vigilia della sfida di San Siro con l'Inter di Simone Inzaghi, Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per presentare il prossimo impegno dell' Atalanta , a poche ore dalla chiusura del mercato estivo . Probabile convocazione per Ademola Lookman , fuori con Lecce e Torino, mentre non ci saranno Hien e Zaniolo , oltre al lungodegente Scamacca.

Gasperini prima di Inter-Atalanta: "Lookman? È rientrato ieri"

Archiviata la sconfitta di Torino, Gian Piero Gasperini si è subito proiettato alla gara con l'Inter, in programma domani alle ore 20.45: "Non abbiamo mai vinto a San Siro, contro di loro non ci siamo mai riusciti, c’è sempre una prima volta. L’Inter è una squadra molto forte, è una cosa che condividiamo con tante squadre. È una gara che arriva troppo presto, con tutte le vicissitudini, ma giochiamo una gara importante contro una squadra che ha vinto il campionato. Io dopo la partita di Torino ho detto che ci mancavano 13 giocatori dopo la finale di Dublino, questo non significa che abbiamo giocato in dieci, mi è sembrato di aver detto una cosa abbastanza chiara. Mi si può dire tutto tranne che sono in malafede...", ha precisato il Gasp.

La notizia della settimana, però, è il trasferimento di Teun Koopmeiners alla Juventus: "Ha raggiunto quello che voleva, a noi ha dato tanto. Sono tutti quanti felici, lo è la Juventus, lui e l'Atalanta, tutti vissero felici e contenti". Duro, invece, su Zaniolo: "Sono passati due mesi, e fino ad ora non siamo riusciti a ottenere quanto speravamo da questa scommessa. Fino a ora siamo al palo, vedremo in futuro", ha chiarito Gasperini.

Non mancano dubbi ed assenti: "Hien? 99 su 100 non è utilizzabile domani, ha avuto una forte influenza. Godfrey? Vedremo. Lookman? È rientrato ieri, ha fatto il primo allenamento, più tardi vedremo". E sul neo arrivato Cuadrado, ha aggiunto: "Quando ti gioca contro ti dà molto fastidio, è stata una possibilità visto che era svincolato, ha grande voglia. Mi auguro veramente che possa trovare la continuità, l’ho trovato bene fisicamente”.