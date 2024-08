Koopmeiners alla Juve è ufficiale: cifre e dettagli dell'affare

Koopmeiners alla Juve, le cifre

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Atalanta BC per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Teun Koopmeiners a fronte di un corrispettivo di € 51,3 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 3,4 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 6 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029", precisa la Juve.

Le prime parole di Koopmeiners

Queste le prime parole di Koopmeiners da nuovo giocatore bianconero: "La Juventus è il club più grande d'Italia. Trovo bellissimo tutto ciò che avuto modo di vedere, sia la squadra che il resto del club. Così anche la maglia, la sua storia e il suo modo di giocare. È la squadra campione d'Italia. Sono felice di avere l'opportunità di giocare con questi giocatori e per questo allenatore".

Il comunicato della Juve

"È ufficiale il passaggio a titolo definitivo alla Juventus di Teun Koopmeiners proveniente dall’Atalanta: il centrocampista classe 1998 ha firmato un contratto di 5 anni fino al 30 giugno 2029", si legge nel comunicato della Juve. "E adesso Koopmeiners è pronto per questa nuova stimolante avventura in bianconero. Benvenuto alla Juventus, Teun!", conclude il club bianconero dopo aver presentato il giocatore con una scheda dettagliata su carriera e numeri.

Koopmeiners alla Juventus, ora è ufficiale: le cifre dell'affare

Teun Koopmeiners, una volta terminate le visite di rito al J Medical, si è recato nella sede della Juventus per firmare un contratto di 5 anni a 4.5 milioni netti a stagione.