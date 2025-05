BERGAMO - Se i tifosi della Roma aspettano con ansia la 'fumata bianca' e l'annuncio di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore, la stessa ansia per motivi opposti la stanno vivendo quelli dell'Atalanta che sono scesi in piazza per manifestare la propria contrarietà alla partenza del tecnico che negli ultimi nove anni ha fatto grande la Dea.