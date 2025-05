13:02

Gasperini-Friedkin, a breve l'incontro

Stando a quanto risulta, a breve ci sarà l'incontro tra Friedkin e Gasperini. Massimo riserbo: nessuno sa se sarà live o via call, ma le ore decisive sono queste

12:51

Gasperini alla Roma, come è l'umore dei tifosi

Non è il nome che esalta la piazza. Senza dubbio. Ma non è neppure un carneade. Se davvero sarà Gasperini l'allenatore della Roma i tifosi si divideranno: già adesso, in città, non si parla d'altro. Ma Ranieri qualcosa aveva fatto intendere: "Potrebbe essere un nome che non piace all'inizio ma poi dispiacerà quando andrà via"

12:30

Il garante Ranieri

Claudio Ranieri sta rappresentando una figura decisiva nel corso della trattativa Roma-Gasperini. L'ormai ex allenatore svolge la funzione di vero e proprio garante, e ha aiutato e non poco le due parti a tornare a parlare, dopo i colloqui avvenuti nei mesi scorsi che ebbero come esito la fumata nera.



12:17

L'Atalanta pensa al post-Gasperini

L'Atalanta è già al lavoro per cercare il sostituto di Gasperini. Thiago Motta e Igor Tudor in lista, piace anche Sarri, che sembra però orientato a un ritorno alla Lazio.



12:03

Gasperini story: l'impero costruito a Bergamo

In nove anni a Bergamo, Gian Piero Gasperini ha cambiato la storia dell'Atalanta. Adesso, a meno di incredibili sorprese, il rapporto è giunto al termine. In questo lasso di tempo il club nerazzurro ha conquistato per cinque volte la qualificazione alla Champions League, due volte è stata sconfitta in finale di Coppa Italia, mentre nel maggio del 2024 ha alzato al cielo l'Europa League.

11:48

Otto giocatori su tutti possono esultare per l'arrivo di Gasp

Svilar, Mancini, N’Dicka, Koné, Pisilli, Angeliño, Dybala e Soulé: questi sono gli otto calciatori che potrebbero beneficiare dell'arrivo di Gasperini. I MOTIVI



11:35

Roma-Gasperini: attesa la fumata bianca

La trattativa economica tra la Roma e Gasperini è ormai definita. L'allenatore tende dalla sua casa di Torino le informazioni per l'incontro che potrebbe definire l'accordo finale.

11:23

Gasperini sempre più vicino

La Roma vuole chiudere il prima possibile la questione Gasperini. Nella giornata di ieri sono andati in scena vari colloqui tra l'allenatore e il direttore sportivo giallorosso Ghisolfi. La volontà comune è quella di proseguire la trattativa. LEGGI QUI

Roma