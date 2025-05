L'Atalanta pensa al successore di Gasperini: i tre allenatori papabili

L'incontro tra Percassi e Gasperini

Niente mercato o contratti come temi di discussione, ma per la prima volta il tecnico ha aperto all’addio chiedendo di poter trattare con altre squadre, scelta che porterebbe a una separazione anticipata senza attendere la naturale scadenza del contratto (2026). Gasperini ha ribadito di aver iniziato a prendere in seria considerazione l’ipotesi di lasciare Bergamo dopo nove anni portando a termine un ciclo culminato con la vittoria dell’Europa League nella scorsa stagione. Una valutazione personale che si va ad aggiungere ai dubbi emersi negli scorsi incontri e legati alla gestione del mercato da parte della società. Il tecnico, infatti, aveva già lanciato segnali in merito alla rosa e su quali erano le intenzioni in caso di eventuali partenze dei big (su tutti Ademola Lookman che chiederà la cessione, da valutare invece le potenziali offerte per Ederson). La direzione del club è abbastanza chiara, la gestione delle trattative ricalcherà quanto fatto la scorsa stagione, ovvero cercare di evitare cessioni dolorose e puntellare i reparti carenti.

Tre allenatori per l'Atalanta

La risposta, non ancora comunicata, appare ormai definitiva: quasi impossibile il rinnovo del tecnico fino al 2027, sembra certo l’addio. Nel frattempo l’Atalanta attende lo sviluppo degli eventi, poi la dirigenza inizierà a sondare il terreno per capire chi sarà il successore di Gasperini: Thiago Motta è in cima alla lista, i nerazzurri potrebbero pensare ad Igor Tudor, anche se la situazione legata all’attuale tecnico bianconero è complessa e dipenderà dal Mondiale per Club. Non sono da escludere altri profili (Sarri è più di un’idea che piace), ma prima la dirigenza vorrà chiudere il capitolo Gasperini. Serviranno ancora un paio di giorni per capire come andrà a finire e se davvero quello di domenica sera è stato l’ultimo bacio tra Gasp e la Dea.