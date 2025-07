Atalanta, al via le visite mediche: Lookman e Scamacca aspettano Juric

Inizia ufficialmente oggi, 14 luglio, la stagione dell'Atalanta . Giornata di test fisici e visite mediche per i calciatori nerazzurri presso il centro medico Habilita, al lato dell'ingresso della Curva Nord del Gewiss Stadium, prima del ritiro che sarà svolto nel centro sportivo del club, il "Bortolotti" di Zingonia, e che partirà nella giornata di domani, 15 luglio. I primi ad arrivare sono stati Lookman e Scamacca .

Una nuova era in casa Atalanta: al via le visite mediche

Dopo nove stagioni, si è conclusa l'era Gasperini in casa Atalanta, con Ivan Juric scelto al suo posto. Tra i primi a giungere per le visite mediche c'è stato Gianluca Scamacca, nuovamente a disposizione dopo i due gravi infortuni che hanno compromesso la scorsa stagione per l'attaccante classe 1999. Subito dopo è stato seguito da Ademola Lookman. Assente Mateo Retegui, prossimo al trasferimento all'Al-Qadsiah. Presenti invece i nuovi acquisti Sulemana e Ahanor, oltre al portiere dell'Under 23 Vismara.

Le amichevoli dell'Atalanta

Al momento l'Atalanta ha fissato tre amichevoli. La prima, sabato 26 luglio a Clusone contro la formazione Under-23, quindi doppia sfida in Germania, il 2 agosto contro il Lipsia, mentre il 9 agosto i nerazzurri di Juric andranno in scena a Colonia. La squadra farà il proprio esordio in Serie A il 24 agosto, quando al Gewiss Stadium ospiteranno il neopromosso Pisa.