Juric ricoverato in ospedale, l'Atalanta: "Importante infiammazione delle vie aeree"

Un'importante infiammazione delle vie aeree superiori , oltre a un'infezione batterica dell'epiglottide, ha costretto Ivan Juric al ricovero nei giorni scorsi. A darne notizia, attraverso un comunicato ufficiale, è l' Atalanta , spiegando che l'allenatore croato si trova attualmente ricoverato presso il presidio Ospedaliero Bolognini di Seriate. Un quadro clinico, quello di Ivan Juric, in netto miglioramento: l'allenatore sarà dimesso nei prossimi giorni, permettendogli di raggiungere la squadra, che oggi ha dato il via al ritiro nel centro sportivo di Zingonia.

Il comunicato dell'Atalanta. E Paro guiderà gli allenamenti

In seguito, il comunicato dell'Atalanta: "Atalanta BC comunica che l’allenatore Ivan Jurić nei giorni scorsi è stato sottoposto a ricovero presso il presidio Ospedaliero Bolognini di Seriate nel reparto di Otorinolaringoiatria diretto dal Dottore Davide Panciera a seguito di una importante infiammazione delle vie aeree superiori, complicata con un’infezione batterica dell’epiglottide trattata con terapia antibiotica endovenosa. Il quadro clinico attuale è in netto miglioramento ed è prevista una dimissione protetta già nei prossimi giorni". Date le condizioni dell'allenatore, in questi primi giorni di ritiro sarà il suo vice, Paro, a guidare gli allenamenti, coadiuvato dagli altri membri dello staff.