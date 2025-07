Atalanta, Juric dimesso dall'ospedale: ancora qualche giorno di riposo poi il rientro a Zingonia

Quando potrebbe tornare

Il tecnico croato è in via di guarigione dall'infiammazione batterica all'epiglottide che lo ha colpito. Nel pomeriggio i medici hanno dato il via libera per le dimissioni dall'ospedale ma, prima di raggiungere una completa guarigione, Juric dovrà aspettare ancora alcuni giorni e poi potrà riprendere il suo lavoro. L'ipotesi più plausibile è che possa presentarsi al centro sportivo della Dea negli ultimi giorni della settimana, pronto per dirigere gli allenamenti dell'Atalanta, che al momento si trova nelle mani del suo secondo Matteo Paro.