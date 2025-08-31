Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Atalanta, pulizia del menisco per Ederson: quante gare salterà il brasiliano 

Il centrocampista a Roma per risolvere i problemi al ginocchio che lo hanno tenuto fuori nella trasferta di Parma: tutti i dettagli
ROMA - Emergono nuovi dettagli sull'infortunio di Ederson, rimasto fuori dalla sfida della 2ª giornata di Serie A pareggiata a Parma dall'Atalanta del nuovo tecnico Ivan Juric (dopo che era stato inserito solo nel finale nel match d'esordio pareggiato invece a Bergamo contro il Pisa).

Atalanta, pulizia del menisco per Ederson

Alle prese con un fastidio al ginocchio accusato durante l'amichevole precampionato contro il Colonia, il 26enne centrocampista si è sottoposto nelle ore scorse a Roma a una indagine artroscopica per la pulizia del menisco infiammato. I tempi di recupero dovrebbero aggirarsi attorno alle 4 settimane, con Ederson che dovrebbe dunque saltare le tre gare previste dopo la sosta per le nazionali nel mese di settembre: prima la sfida casalinga con il Lecce e poi quelle in trasferta contro Torino e Juve.

 

 

 

